El PP de Priego pide la dimisión del portavoz del PSOE tras archivarse su denuncia contra el alcalde

El PP de Priego ha pedido la dimisión del portavoz del grupo municipal del PSOE, Toni Musachs, después de que la fiscalía haya archivado la denuncia que el PSOE interpuso contra el alcalde, Juan Ramón Valdivia, por prevaricación.

Así lo ha indicado el portavoz de los populares en el Consistorio, Javier Ibáñez, en una comparecencia ante los medios en la que ha realizado una valoración del archivo de la denuncia, ya que, como afirmaba, "no existía ningún acto ilícito y la denuncia tenía como único objetivo político ensuciar la gestión de la empresa municipal de aguas y destruir la imagen personal del alcalde".

Según Ibáñez, la resolución de la fiscal, fechada el 15 de diciembre, es clara y contundente al concluir que "no se aprecia indicio alguno de infracción penal", que "los hechos denunciados no revisten relevancia penal" y que "no concurre base fáctica suﬁciente para sostener la acusación", procediendo por ello al archivo de las actuaciones.

Ante tales argumentos, Ibáñez señalaba que desde el PP ya advirtieron públicamente que, en caso de archivo, el portavoz del PSOE debía asumir responsabilidades políticas inmediatas, por haber utilizado la vía judicial de forma torticera, irresponsable y con ﬁnes estrictamente partidistas.

Exigencia de responsabilidades al partido y al portavoz socialista

Por ello, los populares exigen de manera inmediata la entrega del acta de concejal, y la renuncia como portavoz del grupo municipal socialista, "por haber dañado gravemente la imagen institucional del Ayuntamiento y la honorabilidad personal del alcalde". Añaden que, "dado el apoyo público que el PSOE ha hecho hacia Musachs, la asamblea local y el grupo municipal deben proferir una disculpa pública al alcalde".

A tenor de esta situación, Ibáñez recordaba que el portavoz socialista "está liberado por decisión del alcalde, cobrando un sueldo y cotizando, mientras que hay miembros del equipo de gobierno que no lo están".

Por su parte, el alcalde ha indicado que se reserva expresamente el ejercicio de acciones legales contra el denunciante por injurias y calumnias con agravante de publicidad, "al haberse vertido acusaciones falsas de forma reiterada en medios de comunicación y en el ámbito político".

El PSOE dice que no ha recibido notificación

Por su parte, el portavoz socialista, Toni Musachs, ha emitido una nota de prensa con una serie de "aclaraciones fundamentales" sobre este asunto en la que hace constar que, "a día de hoy, ni el portavoz ni el grupo municipal han recibido ninguna notificación oficial de la fiscalía comunicando archivo alguno de las diligencias", y afirman que resulta "como mínimo llamativo que el PP afirme conocer resoluciones que no han sido notificadas a quien figura como denunciante en el procedimiento".

En este sentido, Musachs puntualiza que una "eventual" decisión de la fiscalía de no iniciar acciones penales "no equivale, en ningún caso, a declarar correcta o ejemplar la gestión política realizada, ni mucho menos invalida las críticas políticas ni las acciones emprendidas desde la oposición en defensa del interés público".