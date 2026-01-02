La Diputación de Córdoba asumirá la redacción técnica para la reconstrucción de la canalización de la red de agua de Zambra a Lucena

La Diputación de Córdoba y el Ayuntamiento de Lucena han acordado una alianza trascendental en el proyecto histórico de reconstrucción de la canalización de la red de agua desde el manantial de Zambra a Lucena. La institución provincial, tras meses de conversaciones compartidas con el Ayuntamiento, asumirá la redacción técnica de una obra imprescindible para la ciudad y pretendida desde hace unas dos décadas.

En marzo de 2024, el actual equipo de gobierno reveló la ausencia de la planificación constructiva, advirtiendo de un retraso mínimo de dos años en una intervención prioritaria, aún más en tiempos estructurales de sequía, por la pérdida aproximada del 50% del caudal en el transporte desde la pedanía ruteña hasta los depósitos municipales de La Calzada.

La escasez de personal en Aguas de Lucena obligaba a externalizar esta encomienda técnica y, desde hace meses, el Ayuntamiento ha sondeado como alternativas recurrir a la Diputación o a la Junta de Andalucía, sobre todo. Finalmente, este pasado martes el propio presidente de la institución provincial, Salvador Fuentes, durante su visita al claustro franciscano, anunció que personal de Emproacsa asumirá la redacción del proyecto. «Vamos a empezar a trabajar ya», aseveró Fuentes, apostillando que «esto lo haremos nosotros y lo que haga falta».

Nuevos tramos de conducción del agua en la red

Las reuniones previas concertadas entre la empresa provincial y el Consistorio, con la participación del propio Fuentes y el alcalde de Lucena, Aurelio Fernández, han perfilado la combinación de nuevos tramos en la futura obra, con un recorrido de 22 kilómetros, así como el mantenimiento de otros sectores, recomendándose incluso hasta tres actuaciones exactas por ser «las más aconsejables».

El presidente de la Corporación provincial avanzó que «perfectamente se sabe la patología de las dos conducciones». En breve, en el transcurso de este mismo mes de enero, un siguiente encuentro pactado entre ambas partes terminará de especificar las particularidades generales del documento final. Fuentes apuntó que «la predisposición es toda» y «vamos a colaborar estrechamente» con el Ayuntamiento, dado que «es un proyecto muy interesante y urgente», a fin de «garantizar el abastecimiento de agua con toda normalidad» y subsanar «una situación muy preocupante» para Lucena.

Desde su perspectiva, el alcalde, Aurelio Fernández, reconoce que «este paso es clave» en el propósito de remodelar la infraestructura de abastecimiento y que «no perdamos ni un litro de agua». Sin precisar por ahora plazos para la posterior licitación de la obra, reconoce «el esfuerzo muy importante» protagonizado por la Diputación y sentencia que este nuevo año 2026 reportará «el impulso definitivo» a esta obra.

El Ayuntamiento pide colaboración económica

Por parte del Ayuntamiento continuarán solicitando cooperación económica tanto a la Diputación como a la Junta y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir para la realización de la obra material. «Seguiremos tocando todas las puertas», reitera Fernández. Dependiendo de la disponibilidad financiera, la ejecución comprenderá sólo una o varias fases.

La carencia de una relación directa entre el Ayuntamiento y Emproacsa dificulta el otorgamiento de subvenciones dirigidas a la materialización de los trabajos efectivos, aunque el propio presidente afirmó que «el compromiso es total, con todas las consecuencias». Igualmente, desde la administración local se tantea el acceso a convocatorias de fondos europeos para esta finalidad.