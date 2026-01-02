Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Aceite de oliva

La Diputación respalda la 3ª edición del Festival Córdoba Virgen Extra

El evento contará con puntos de venta, catas, showcooking y ruta gastronómica para acercar el AOVE cordobés al consumidor final

La Diputación respalda la 3ª edición del Festival Córdoba Virgen Extra.

La Diputación respalda la 3ª edición del Festival Córdoba Virgen Extra. / CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

El Palacio de la Merced, sede de la Diputación de Córdoba, ha acogido la presentación de la 3ª edición del Festival Córdoba Virgen Extra, un evento que vuelve a contar con el respaldo del Instituto Provincial de Desarrollo Económico (Iprodeco) en el marco de su apuesta por la promoción de los productos agroalimentarios de la provincia.

El delegado de Desarrollo Económico, Promoción y Empleo, Félix Romero, destacó que el festival es ya “un evento consolidado en el panorama gastronómico” y constituye “el mejor punto de partida para un año cargado de acciones destinadas a difundir la excelencia de nuestros aceites de oliva virgen extra”, explica la institución provincial en una nota de prensa.

Romero subrayó la importancia de la colaboración público-privada, afirmando que iniciativas como esta demuestran “cómo pueden funcionar los proyectos cuando se suman esfuerzos y voluntades”. En esta edición, la Diputación participa a través de Iprodeco, junto al Ayuntamiento de Córdoba, el Consorcio de los Consejos Reguladores de las DOP y Hostecor.

Puntos de venta, catas y showcooking con la marca ‘Sabor a Córdoba’

El también presidente de Iprodeco explicó que este festival permite acercar la marca ‘Sabor a Córdoba’ al consumidor final, actuando como puente entre el público y productores, expertos y chefs.

Tal como ocurrió en la edición anterior, la programación incluirá:

  • Puntos de venta de AOVE,
  • Catas dirigidas,
  • Ruta gastronómica,
  • Zona de showcooking con demostraciones culinarias.

El Instituto Provincial de Desarrollo Económico destina 65.000 euros a esta actividad, reafirmando su apoyo a un producto emblemático y estratégico para la economía provincial.

