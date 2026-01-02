La Diputación de Córdoba incrementa un 31% el presupuesto de la Agencia de la Energía hasta 1,8 millones

La delegada de Recursos Humanos y Energía de la Diputación de Córdoba, Tatiana Pozo, ha presentado las cuentas de la Agencia Provincial de la Energía para 2026, “un presupuesto que alcanza los 1.816.288,99 euros, lo que supone un 31% más que en 2025 y un 44,63% si se tiene en cuenta el presupuesto inicial del pasado ejercicio”.

La también presidenta de la Agencia Provincial de la Energía ha remarcado que “el dato más relevante es el incremento del 66,54% en las trasferencias de capital de la propia Diputación, un aumento que evidencia la apuesta clara de la institución por impulsar proyectos de eficiencia energética y reducción de emisiones”.

Pozo ha hecho hincapié en que “el verdadero motor del presupuesto de 2026 es el Capítulo VII, dotado con 1,5 millones de euros, lo que representa más del 80% del total. Unos fondos que se destinan a convocatorias de subvenciones para proyectos de ahorro y eficiencia, energías renovables y reducción de emisiones”.

Tatiana Pozo, en la presentación de los presupuestos de la Agencia de la Energía. / CÓRDOBA

De este modo, ha continuado, “se ha previsto una línea de subvenciones destinadas a entidades locales, inicialmente dotada con 200.000 euros, a la que se suma la dirigida a hogares del pensionista y centros de participación activa que contará con 300.000 euros de presupuesto”.

“Además, damos continuidad a la línea de ayudas dirigida a empresas y cooperativas iniciada en 2025, propuesta a la que destinamos 500.000 euros, lo que representa un 66% más que en el pasado ejercicio”, ha apostillado Pozo.

Según Pozo, “hoy presentamos unas cuentas ambiciosas pero responsables. Un presupuesto que refuerza el papel clave de este ente provincial como instrumento clave para apoyar técnicamente a los municipios, facilitar inversiones en eficiencia energética, impulsar el ahorro energético y reforzar la dimensión social de la transición energética”.