Dcoop invertirá 20 millones de euros en la nueva fábrica de zumos de Palma del Río

El director general del grupo Dcoop, Rafael Sánchez de Puerta, ha visitado Palma del Río este viernes para anunciar una inversión global en el nuevo proyecto de la cooperativa en Palma del Río que podría estar "en torno a los 20 millones de euros". En esta cifra, Sánchez de Puerta incluye la compra de la factoría de cinco hectáreas en el polígono Mataché, la marca Zumosol y las actualizaciones que están realizando desde hoy mismo en las instalaciones de la fábrica de zumos.

Dcoop ya ha comenzado a comercializar naranja con destino industria desde esta campaña y fijan como objetivo "la campaña 2027-2028 para que pueda ponerse en funcionamiento esta fábrica y podamos empezar a comercializar zumo", como ha indicado el director general del grupo.

En compañía de los productores pertenecientes a la sectorial citrícola de Dcoop, Sánchez de Puerta ha manifestado que aunque "al principio fueran otras opciones las que estuvimos barajando” para construir una fábrica nueva en La Palmosa, finalmente ese proyecto "requería muchísimas más exigencias" que la posibilidad de recuperar esta fábrica emblemática". Este espacio "estaba en un procedimiento concursal" y "después de unos trámites muy complicados" consiguieron la compra de la factoría y de la marca Zumosol el pasado 29 de diciembre, según ha explicado el director general de la cooperativa.

Rafael Sánchez de Puerta informa sobre la inversión de Dcoop en la nueva fábrica de zumos de Palma del Río. / J. Muñoz

Después de que la firma García Carrión anunciara una fábrica de zumos en Fuente Palmera bajo la marca Don Simón, muchos en la zona se preguntan si existen suficientes productores para dos industrias de exprimido en el Valle del Guadalquivir. Sobre este asunto, Sanchez de Puerta ha aclarado que en el proyecto de Dcoop "sí tenemos las empresas y tenemos el compromiso de las cooperativas" y que de otros no sabe nada. "Emprendemos esta aventura porque tenemos esos agricultores detrás, si no, no habría sido posible y nunca nos habríamos metido", ha indicado el director general, aunque ha confesado que se sentó con García Carrión para este proyecto en Palma del Río en un principio, pero "finalmente optaron por decir que ellos preferían un proyecto independiente".

La alcaldesa destaca el empleo que creará

La alcaldesa de Palma del Río, Matilde Esteo, ha valorado positivamente que sea una cooperativa quien se haga cargo de esta fábrica de exprimido apostando por "un modelo social y participativo donde los beneficios revierten precisamente en los productores y donde se pone en valor el producto y la agricultura". Esteo también ha destacado los 50 nuevos puestos de trabajo que ofrecerá esta fábrica para asentar la población al territorio y que "volver a abrir esta fábrica llena a Palma del Río de oportunidades".

El delegado territorial de Agricultura, Francisco Acosta, también ha estado presente en este encuentro con los productores y ha indicado que "desde la Junta de Andalucía seguirán apoyando proyectos como este", ya que aportan valor a la cadena agroalimentaria y sitúan a Córdoba como una provincia clave en la agroindustria.

El proyecto se ha fraguado con la colaboración estrecha de Dcoop con los productores locales que integran la sección citrícola, el Ayuntamiento de Palma del Río y la Junta de Andalucía. La sección citrícola de Dcoop está formada por siete entidades: la cooperativa de segundo grado Zuman con sede en Sevilla; Coare, Cítricos Iberia, y Hortofrutícola las Huertas de Palma del Río; Covidesa y Agricultura y Ecología El Carrascal de Posadas; y Frubézar, de Córdoba.

Historia de la fábrica zumos en Palma del Río

La fabrica en la que se asentará el nuevo proyecto fue creada por Dream Fruits, una empresa toledana bajo la marca Naransur en 1997. La corporación Pascual adquirió la fábrica en 2001. Aquello fue un gran acontecimiento, ya que Pascual quería centralizar toda la producción de naranja recién exprimida en el municipio de la Vega del Guadalquivir con sus marcas Zumosol, Frutisol y Bifrutas.

En los primeros años la fábrica consiguió sus objetivos e incluso invirtió más de 42 millones de euros en ampliar la fábrica y crear la mayor planta de zumo de naranja de Europa. Todo funcionó en el mercado nacional e internacional hasta 2009, cuando el grupo Pascual alquiló las instalaciones a la multinacional holandesa Refresco, un acuerdo que se rompió en 2012 y con el que comenzaron los problemas en Zumosol.

En 2013 llegaría el grupo turco Toksoz para seguir dando vida a la fábrica y a la marca en un momento ya con muchos altibajos para la factoría que la adquiere por unos 40 millones de euros. Comienzan unos años de declive donde el grupo turco opta por dividir la factoría en dos, una parte dedicada al envasado y otra al exprimido. La línea de extracción de zumo se la alquiló a la empresa brasileña Citrosuco, que la asumió hasta 2020 y desechó su compra.

Por otro lado, la parte de envasado se la vendió en 2019 a LGC Fruit, empresa española del sector del cítrico y comenzó el periodo más negro de la factoría. En 2020, tras la marcha de Citrosuco, Zumos Palma afronta un ERTE que afecta a 40 trabajadores que, tras un año, se vende a una empresa fantasma denominada Cegeplas.

Un largo encierro de los trabajadores

Considerando este ERTE fuera de ley y tras despedir a los trabajadores sin explicaciones, comenzó un encierro que duró prácticamente un año en las instalaciones de la fábrica solicitando el pago de sus nóminas. Finalmente la justicia les dio la razón a los trabajadores y abandonaron el encierro tras el cobro de sus nóminas y sus indemnizaciones pero la empresa propiedad de Zumos Palma entró en concurso de acreedores y toda la producción se paró.

Ahora, con la adquisición de la factoría y de la marca por el grupo Dcoop se inicia un nuevo horizonte para esta fábrica que tantas alegrías les ha traído a los habitantes y productores de la Vega del Guadalquivir.