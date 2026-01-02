Abastecimiento
La conducción de agua desde Zambra a Lucena se cuantifica en doce millones de euros
El proyecto técnico se estima en 400.000 euros
La última cifra económica asignada a la ejecución de la obra de renovación de la canalización hidráulica entre el manantial de Zambra y Lucena ascendía a más de 12 millones de euros. Hace justo un año, en enero de 2025, desde la Junta de Andalucía cuantificaban en un montante superior a 400.000 euros la redacción del proyecto técnico.
A mediados del recién finalizado año, el Consistorio determinaba resolver el contrato de geolocalización de la tubería, otorgado por 28.798 euros a la empresa Unmanned Technical Works. En palabras de la consejera delegada y gerente de Aguas de Lucena, el trabajo presentado «no obedecía al trazado» testado por los propios trabajadores de la empresa municipal. Finalmente, el Ayuntamiento decidió integrar este servicio específico en el expediente global del plan de obra.
Reiteradamente, el Consistorio ha mantenido la teoría de persistir en el modelo de gravedad o pendiente instaurado en unas instalaciones construidas hace más de seis décadas.
Cortes de suministro de agua durante casi un año
Lucena soportó un extenso período de cortes en el suministro domiciliario desde verano del año 2023 hasta mayo de 2024 ante la preocupante limitación de volumen hídrico en los depósitos locales. La extracción de agua desde el Nacimiento de Zambra conlleva la primera opción de abastecimiento para la localidad. El suministro restante se adquiere a la empresa provincial Emproacsa y procede del embalse de Iznájar.
Desde 2018 consta en el Ayuntamiento un estudio, sin la categoría de proyecto, acerca de la realización de esta intervención, elaborado por la empresa especializada GIS Ingeniería Civil. A instancias del Consistorio, en 2022 remitió una actualización, acumulando en total 484 páginas.
