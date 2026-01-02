La casa de un pueblo de Córdoba que es pura magia y atrae a miles de visitantes en Navidad

Cada tarde-noche desde el pasado 6 de diciembre, la magia de la Navidad emerge en forma de espectáculo luminoso en la fachada de esta vivienda de la localidad de La Carlota.

Juan Antonio Coca, Meli Romero y sus dos hijos, Alex y David, son los culpables de que su casa se haya convertido en un reclamo turístico en el municipio colono durante estas entrañables fechas. Los visitantes, que llegan no solo de distintos puntos de la comarca y de la provincia, sino también desde Écija y la provincia sevillana, aprovechan para dar su paseo por el pueblo, consumir y disfrutar de los encantos de esta localidad de la Vega del Guadalquivir.

Pero el principal foco de atención y escenario de miles de fotos es la vivienda, cuya decoración raya un nivel de detalle y exquisitez sin parangón. Ello es fruto de la pasión y el arte que se dan Meli y Juan Antonio. Les encantan y se les dan bien las manualidades.

Los dueños de la casa, ataviados con los trajes de Papá Noel y el de Grinch. / Evaristo Guzmán

Todo lo elaboran artesanalmente. El poliestireno extruido es el material estrella, junto a la goma eva y la purpurina. El resultado, decenas de figuras y elementos: dos árboles de Navidad en los balcones, un reno, un trineo, una columna de galletas de jengibre, una montaña de regalos, un cupcake grande y otro pequeño, dos cascanueces en la puerta, cuatro en las ventanas… Y no contentos con la fachada este año comenzaron adornando el otro flanco de la vivienda con luces y un trenecito muy coqueto.

Espectáculo e interacción con los más pequeños

“Cada año nos superamos y en este parece que se nos ido de las manos… hemos añadido más decoración y hasta sentimos cierta presión y obligación de hacerlo, pues los vecinos nos preguntan antes de que llegue la fecha… pero nosotros estamos encantados porque nos satisface que la gente disfrute”, comenta Meli.

Uno de los momentos más delicados podría ser el del montaje en la parte superior de la fachada, aunque para eso está Juan Antonio, bombero de profesión cuya experiencia y destreza lo hacen más fácil. Además, con todas las medidas de seguridad para evitar cualquier susto.

Belén situado en la vivienda más navideña de La Carlota. / Evaristo Guzmán

La novedad este 2025 ha sido la incorporación de un belén en la entrada a la vivienda. Aquí Juan Antonio también ha jugado con ventaja pues estuvo un tiempo montando belenes de manera altruista en los escaparates de comercios de Córdoba. “Recuerdo uno especialmente, el de un coliseo romano en El Realejo que también salió publicado en Diario CÓRDOBA”.

No obstante, independientemente del espectáculo visual lo más valorado es la cercanía de esta familia con las personas que les visitan, sobre todo con los más peques, con quienes juegan y les regalan golosinas. Además, ataviados con los trajes de Papá Noel y el de Grinch que se enfunda Alex.

El trabajo empieza en verano

Es a finales de verano cuando la familia Coca Romero comienza con la elaboración, una tarea que combinan con los preparativos para Halloween, pues para esta fiesta también decoran la fachada de la casa desde hace tres o cuatro años.

Parte superior de la vivienda decorada. / Evaristo Guzmán

La repercusión es la mismo o incluso más, pues se concentra todo el mundo en prácticamente una noche, mientras que en Navidad está más repartida la asistencia. Tras Halloween dan el último tirón para terminar las figuras y el resto de la ornamentación navideña.

Entre los numerosos momentos vividos, Juan Antonio recuerda uno el año pasado cuando estaba montado en la escalera poniendo las luces. Estando de espaldas empezó a oír cómo dos hermanos cantaban “Navidad, Navidad…” con esa vocecilla dulce y angelical de dos niños de corta edad. “Venían con sus padres y me emocioné bastante porque solo colocando y no había ninguna luz encendida; pero los pequeños ya sabían lo que era… son anécdotas que nos dan más fuerza para hacerlo cada año”, señala.

Un detalle de la decoración navideña de una casa en La Carlota. / Evaristo Guzmán

Meli añade que su mayor satisfacción es que “la gente nos felicite por nuestro trabajo y reconozca la cantidad de horas que empleamos; hacerlos felices a ellos es nuestra mejor recompensa”.

Mientras tanto ya piensa en su próximo y nuevo reto para 2026, poner una cruz de mayo en la fachada. Pero lo primero es terminar la Navidad con el mismo entusiasmo, teniendo como guinda la salida de la cabalgata de Reyes Magos desde delante de su casa, lo cual lleva ocurriendo tres años. ¿Será coincidencia o cuestiones logísticas municipales? A ver si este año le preguntan a sus majestades…

Esta vivienda, que ya es un reclamo turístico más en la Navidad en Córdoba, se sitúa en el número dos de Plaza Matrona Teresa Crespo, en La Carlota.