Peñarroya-Pueblonuevo saca siete plazas para trabajar en el Ayuntamiento

La convocatoria incluye tres plazas de promoción interna y cuatro por oposición libre

Vista del casco urbano de Peñarroya-Pueblonuevo.

Vista del casco urbano de Peñarroya-Pueblonuevo. / CÓRDOBA

María Jesús Gómez

María Jesús Gómez

Peñarroya-Pueblonuevo

El Ayuntamiento de Peñarroya-Pueblonuevo ha aprobado la Oferta de Empleo Público (OEP) 2025, con la que quiere reafirmar su compromiso «con el empleo público, la estabilidad laboral y el refuerzo de los servicios municipales». La oferta está conformada por siete plazas, de las cuales tres son de promoción interna y cuatro por oposición libre.

Las plazas del primer grupo que precisa el Ayuntamiento peñarriblense son las siguientes:

  • 1 oficial de primera de carpintería metálica
  • 1 oficial de segunda de servicios varios (electricidad)
  • 1 auxiliar administrativo de tesorería.

Y las cuatro plazas que salen a concurso por oposición libre son:

  • 1 auxiliar administrativo de Urbanismo
  • 1 oficial de primera de Cementerios
  • 1 oficial de primera de servicios varios
  • 1 oficial de primera conductor.

Dos ofertas de empleo en diez meses

En un comunicado, el Consistorio destaca que en tan solo diez meses se han aprobado dos ofertas de empleo público, «fortaleciendo de forma clara y continuada la plantilla municipal».

Noticias relacionadas y más

En la primera de ellas se incluían dos plazas de personal funcionario de administrativo de Secretaría y una plaza de bibliotecario como personal laboral.

TEMAS

