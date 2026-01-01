La Mancomunidad Campiña Sur de Córdoba aprueba un presupuesto de más de un millón

La Mancomunidad de Municipios Campiña Sur Cordobesa ha celebrado un Pleno Extraordinario que ha culminado con la aprobación del Presupuesto para el Ejercicio 2026, que asciende a 1.167.443,79 euros y que se presenta equilibrado, priorizando la estabilidad financiera, la continuidad operativa y la mejora de los servicios que la entidad presta a la comarca.

El presidente de la entidad, Miguel Ruz, destacó en un comunicado el enfoque, que destina «gran parte de sus recursos a afianzar servicios y que, además, está marcado por la eficiencia, ya que, gracias a la optimización lograda tras la implantación del Servicio de Vigilancia de Caminos mediante gestión directa, ha sido posible garantizar el equilibrio presupuestario sin aplicar nuevas subidas en las aportaciones municipales».

Ruz explicó también que «este Presupuesto es un fiel reflejo de nuestro firme compromiso con el bienestar de todos los municipios de la Campiña Sur y hemos priorizado partidas que no solo impulsan el desarrollo económico y la creación de empleo, sino que también atienden de manera especial a las necesidades sociales y al mantenimiento de la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas, permitiéndonos sostener los servicios, fortalecer áreas estratégicas como la vigilancia de caminos y la gestión catastral e iniciar la implantación ordenada de la futura Relación de Puestos de Trabajo».

El Pleno también ha aprobado la propuesta de adhesión de la Mancomunidad a la Red de Municipios para la Solidaridad Internacional (FAMSI) como socio. Esta decisión permite a la Entidad supramunicipal el acceso a una red de colaboración, de internacionalización, de concurrencia a subvenciones y proyectos europeos y fondos de cooperación.