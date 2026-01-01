Un detenido en Rute por robar dos veces, agredir y amenazar de muerte a una persona en el mismo día

La Guardia Civil ha detenido en Rute a un varón, vecino de la localidad, como presunto autor de dos delitos de robo con violencia, otros dos de lesiones y otro de amenazas de muerte.

La Guardia Civil tuvo conocimiento, a través de una denuncia presentada en el Puesto de Rute, de que se habían producido dos robos con violencia e intimidación a la misma persona y con el mismo autor. El denunciante manifestó que el presunto autor lo abordó en plena calle en una primera ocasión, reclamándole más dinero por un trabajo realizado y ya abonado por la víctima, propinándole en un momento de la discusión un fuerte puñetazo en la oreja, amenazándolo de muerte y sustrayéndole el dinero efectivo que portaba en ese momento (30€). La víctima tuvo que ser atendido en el centro de salud de las lesiones sufridas en la agresión.

Segunda agresión

Pasadas unas horas, la víctima se cruzó de nuevo con el presunto autor en otra calle, volviendo a dirigirse hacia él reclamándole dinero, por lo que decidió coger su teléfono y llamar a la Guardia Civil, momento en el que el denunciado lo golpeó violentamente en la cabeza con un paraguas, además de arrebatarle bruscamente su teléfono móvil de la mano derecha y abandonando el lugar, causándole en la agresión nuevas lesiones por las que tuvo que regresar al centro médico para ser atendido una segunda vez.

Inmediatamente, la Guardia Civil inició las gestiones para el total esclarecimiento de los hechos denunciados, fruto de las cuales, se logró la identificación y localización del presunto autor en el interior de un establecimiento de la localidad, momento en el que fue detenido como supuesto autor de dos delitos de robo con violencia e intimidación, dos de lesiones y otro de amenazas.

El detenido y las diligencias instruidas fueron puestos a disposición de la Autoridad Judicial competente.