El Ayuntamiento de Posadas, vecinos y colectivos alegan contra el proyecto de la depuradora

El pueblo de Posadas ha rechazado de forma contundente el proyecto de la Junta de Andalucía relativo a la depuradora de aguas residuales (EDAR) en lo que concierne a su ubicación –muy próxima a la pedanía de Rivero de Posadas-, así como al emplazamiento de varias de las estaciones de bombeo (EBAR) y al diseño de la red de agrupación de vertidos que en algunos tramos se sitúa demasiada cercana al casco urbano.

Desde el Ayuntamiento lamentan que, después de sucesivas reuniones con la Junta de Andalucía, "nos hayamos encontrado el proyecto publicado y lleno de contradicciones con respecto a lo que habíamos hablado". Así se expresa el alcalde, Emilio Martínez, que destaca el consenso previo alcanzado entre ambas partes sobre la ubicación de la EDAR después de plantear varios emplazamientos desde 2016. "Ya que por fin había acuerdo sobre una zona con requisitos factibles, alejada de los cascos urbanos de Posadas y de Rivero, la Junta cambia la parcela sin informarnos y la acerca a Rivero, lo cual provoca el rechazo y la presentación de alegaciones por parte de su asociación de vecinos y del Ayuntamiento".

Estaciones de bombeo próximas a viviendas

Por otra parte, vecinos de la plaza Jaén Benavides y de la calle Huertas, donde van proyectadas dos de las cinco estaciones de bombeo, también han presentado alegaciones por la proximidad a sus viviendas. Especialmente complicada es la situación de la calle Huertas, la cual está sufriendo otra problemática por movimientos del terreno al encontrarse junto a una ladera.

El Consistorio maleno siempre ha defendido que las conducciones fueran por la margen del río Guadalquivir con una mínima entrada en el casco urbano "porque es viable técnicamente, ya que así lo han reflejado los informes de los servicios urbanísticos municipales". "Pero seguramente la Junta se mueva en otro nivel que es el presupuestario, y si coge un trazado cuesta más y si coge otro menos, siendo este el que menos complicaciones técnicas tenga pero más inconvenientes provoque para los ciudadanos", afirma el primer edil.

Preocupación por el impacto odorífero de la depuradora

Sobre el emplazamiento entre Posadas y Rivero de Posadas, el Ayuntamiento alerta de la preocupación por el impacto odorífero y avisa de que "cualquier ubicación no vale".

Martínez entiende que «hay que tener una depuradora por cuestiones medioambientales y por normativa europea, pero la Junta está obviando toda la relación de diálogo que hemos tenido casi en tres legislaturas y acelerando un proyecto no consensuado con Posadas».

El alcalde y los vecinos esperan la respuesta a las alegaciones. «Si es desestimatoria, bien por silencio o argumentada, casi con toda seguridad vamos a recurrir por vía judicial hasta donde nos permita el Estado de derecho para frenar un proyecto que no responde a las necesidades del municipio y al consenso generado porque había un proyecto mejor con menos perjuicios para los ciudadanos, informado positivamente por la UCO».

Además, la Junta se prestó a realizar actuaciones compensatorias en los terrenos acordados, limpiar la zona, retirar unos canales en desuso, etcétera. Aparte, estaban pendientes unas obras en la carretera de Rivero que incluían una glorieta para conectar la pedanía con la A-431, con el terreno liberado. «Todo esto decae», lamenta el regidor.