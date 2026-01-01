El Área Norte de Córdoba comienza el año 2026 con la alegría del primer nacimiento

El norte de la provincia de Córdoba ha celebrado la llegada de 2026 con la feliz noticia del primer nacimiento del año. Un acontecimiento que cobra especial relevancia, pues si bien la caída de la natalidad es un fenómeno generalizado, afecta de forma más significativa a esta zona de la provincia.

En el hospital Valle de los Pedroches de Pozoblanco ha nacido en la madrugada de este 1 de enero el pequeño Javier, hijo de Dori y Javier. El recién nacido, natural de Villanueva de Córdoba como sus padres, ha pesado, según fuentes del Área Sanitaria Norte, 3,735 kilos y ha venido para llenar de alegría a todos sus familiares.

Además de este nacimiento, en lo que va de 1 de enero se han registrado otros alumbramientos en la provincia de Córdoba. Hasta las 12.00 horas ya habían nacido cinco bebés en el hospital universitario Reina Sofía, entre ellos Elena, la primera de todos en este centro, y también otro pequeño, llamado Diego, en el hospital QuirónSalud de Córdoba. Diego se ha convertido en el primer niño nacido en 2026 en Córdoba y la segunda Elena.

La pequeña Elena, con dos de sus hermanos y su madre. / Víctor Castro