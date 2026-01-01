Primeros nacimientos
El Área Norte de Córdoba comienza el año 2026 con la alegría del primer nacimiento
El pequeño se llama Javier y es hijo de Dori y Javier, de Villanueva de Córdoba
El norte de la provincia de Córdoba ha celebrado la llegada de 2026 con la feliz noticia del primer nacimiento del año. Un acontecimiento que cobra especial relevancia, pues si bien la caída de la natalidad es un fenómeno generalizado, afecta de forma más significativa a esta zona de la provincia.
En el hospital Valle de los Pedroches de Pozoblanco ha nacido en la madrugada de este 1 de enero el pequeño Javier, hijo de Dori y Javier. El recién nacido, natural de Villanueva de Córdoba como sus padres, ha pesado, según fuentes del Área Sanitaria Norte, 3,735 kilos y ha venido para llenar de alegría a todos sus familiares.
Además de este nacimiento, en lo que va de 1 de enero se han registrado otros alumbramientos en la provincia de Córdoba. Hasta las 12.00 horas ya habían nacido cinco bebés en el hospital universitario Reina Sofía, entre ellos Elena, la primera de todos en este centro, y también otro pequeño, llamado Diego, en el hospital QuirónSalud de Córdoba. Diego se ha convertido en el primer niño nacido en 2026 en Córdoba y la segunda Elena.
Entre enero y noviembre de 2025 en la provincia de Córdoba se han contabilizado 3.053 partos. Elena ha sido la quinta bebé recién nacida más tempranera de 2026 en la sanidad pública de Andalucía, después de Cloe, en Huelva, que nació solo un minuto después de las doce de la noche del nuevo año. A continuación, han venido al mundo Dafne, a las 0.32, en Jerez; Sofía, a las 0.34, en Málaga y a las 00.40, Naima en Granada.
- Dcoop compra la antigua factoría de Zumosol en Palma del Río para instalar su fábrica de zumo
- La Diputación de Córdoba destina medio millón de euros a entidades sociales para equipamientos y actividades
- Priego de Córdoba, Santaella y Montilla se alzan con los premios del Concurso Provincial de Belenes
- La Junta publica el nuevo proyecto de conexión de La Colada con la vista puesta en la CHG
- Estos son los municipios más baratos de Córdoba y España para comprar una vivienda
- La Guardia Civil desmantela dos activos puntos de venta de droga y detiene a dos personas en La Carlota
- Un cuento de Navidad: los pueblos de Córdoba que no hay que perderse en estas fechas
- Incendio en una vivienda de Lucena: muere un hombre y una mujer tiene que ser rescatada por los vecinos