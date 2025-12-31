Salvador Fuentes destaca las más de 3.000 intervenciones realizadas este año por los bomberos de la Diputación de Córdoba

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, acompañado por el responsable del Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios, Antonio Martín, ha visitado hoy el Parque de Bomberos de Montoro para agradecer el “importante trabajo” realizado durante 2025 por los efectivos del servicio, que han atendido más de 3.000 intervenciones en toda la provincia, explica la institución provincial en una nota de prensa.

Fuentes ha subrayado que en esa cifra se incluyen rescates, accidentes de tráfico, inundaciones, achiques de agua, aperturas de viviendas y actuaciones de prevención, entre otros servicios esenciales. “Todas estas intervenciones tienen algo en común: alguien que necesita ayuda y un equipo que responde sin mirar el reloj”, ha destacado.

Salvador Fuentes (izquierda) junto a bomberos del Consorcio de la Diputación de Córdoba. / CÓRDOBA

El presidente ha recordado que los bomberos de la Diputación “no son solo un servicio de emergencias, sino una presencia constante que aporta seguridad a la vida cotidiana de nuestros pueblos”. Ha puesto en valor un equipo humano formado por 200 profesionales, distribuidos en 11 parques y un parque auxiliar, cuya dedicación “simboliza la ayuda inmediata y el compromiso con los demás incluso a riesgo propio”.

1,95 millones para la remodelación integral del Parque de Montoro

Durante la visita, Fuentes ha anunciado que la Diputación destinará 1,95 millones de euros a la remodelación integral del Parque de Montoro, una inversión orientada a modernizar las instalaciones y mejorar el trabajo diario de los profesionales.

Las obras incluirán:

Modernización de espacios operativos y técnicos.

Renovación de vestuarios y áreas de descanso.

Adecuación funcional y logística conforme a los protocolos actuales.

Instalación de sistemas fotovoltaicos .

. Creación de una sala de coordinación entre parques.

entre parques. Adquisición de tres vehículos nodriza para reforzar la capacidad de actuación en incendios forestales y grandes emergencias.

El presupuesto del Consorcio sube un 19,91% en 2026

Fuentes ha destacado que el presupuesto del Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios para 2026 alcanzará los 26,1 millones de euros, un 19,91% más que en 2025.

“Esta subida significa mejores medios, mejores instalaciones y mejores condiciones para quienes siempre están preparados para actuar cuando se les necesita”, ha concluido.