Palma del Río toma doce gajos de naranja en sus campanadas infantiles.

En el último día del año, la naranja toma el protagonismo en la Plaza Mayor de Palma del Río. Más de mil personas se han acercado al mediodía para disfrutar de las ‘Campanadas con naranja’ que organiza cada año EMPA con la colaboración del Ayuntamiento de Palma del Río. Palmeños y foráneos han disfrutado de tomar doce gajos de naranjas en las campanadas de las 12.00 horas del mediodía orientadas a un público infantil.

Desde las 11 de la mañana se han repartido mochilas con el rediseñado logo de la asociación de empresarios EMPA, que ha cumplido 20 años, donde se encontraban dos naranjas donadas por Las Huertas, Zamexfruit, Guadex, Sunaran, Coare y Cítricos Iberia. Empa también ha contado con Educaocio para realizar talleres con los más pequeños de la casa y disfrutar de grandes castillos hinchables, además de las naranjas. Rafa y Sonia de Salsa Quimbara han amenizado la mañana con coreografías y bailes para dejar el frío atrás en esta mañana de fin de año.

El presidente de EMPA, José Ramón Ruger, ha agradecido la presencia de la ciudadanía en un día “para reivindicar un producto como es la naranja” para también “celebrar la vida propia de nuestro pueblo que es la agricultura, que es la naranja”.

A la alcaldesa de Palma del Río, Matilde Esteo, le ha dado mucha alegría saludar a todos los congregados en la plaza para estas campanadas con naranja “por muchos años brindando con naranjas, consumiendo nuestra naranja y poniendo en valor la misma”. También quiso agradecer a los productores que donan la naranja su contribución para que la fábrica de Zumosol se ponga de nuevo en marcha, esta vez gracias a Dcoop. Con un “¡Feliz año 2026 a todos!” concluyó la regidora.

La ilusión de este último día del año se ha compartido con los más pequeños que, además de disfrutar con los bailes, los hinchables y los talleres también han participado en un sorteo de cuatro cheques de compra por valor de 100 euros a gastar en Deportes Hollywood, Papelería San Antonio, Juguetería Europa y Papelería Goya. Los afortunados han compartido la alegría con la familia y los amigos en una plaza llena de ilusión.

En la noche del 31, Palma del Río tomará las uvas también en esta Plaza Mayor de Andalucía y se disfrutará de un concierto con Parazetapop y el palmeño Juan Jesús después de la medianoche.