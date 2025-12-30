Vuelve el Festival de la Grulla en Los Pedroches: estas son las actividades, las rutas y los horarios

El entorno de La Colada se prepara para recibir la 9ª edición del Festival de de la Grulla en Los Pedroches, cita que se celebrará los días 23, 24 y 25 de enero de 2026 y que está impulsada por el Ayuntamiento de El Viso y Pedroches Wildlife.

El alcalde de El Viso, Juan Díaz, ha mostrado su satisfacción por el regreso de un evento que “ya forma parte de la historia de El Viso, ya que ofrecemos a las personas que participan en él la oportunidad de acercarse a estas magnificas aves que nos visitan todos los inviernos”.

Juan Díaz ha asegurado que “se ha preparado una programación muy completa, pensada para todos los públicos”. Además, el primer edil viseño ha animado “a todo el mundo a disfrutar de un evento único, en un paraje espectacular como es La Colada y de unas aves que forman parte de nuestro paisaje pero que a veces son grandes desconocidas”.

Programa del Festival de la Grulla. / Córdoba

El 9º Festival de la Grulla en Los Pedroches comenzará el 23 de enero con la celebración de la tradicional ruta con alumnos y alumnas del CEIP La Colada, con los que se realizará una pequeña ruta de avistamiento de aves.

El 24 de enero por la mañana tendrá lugar la Ruta Ciclista Interpretada, con salida a las 10.00 horas desde el Puente de La Colada y una distancia aproximada de 40 kilómetros y dificultad media. Por la tarde, a partir de las 16.30 horas, tendrá lugar un evento muy especial: El Atardecer de la Grulla, que comenzará a las 16.30 horas saliendo desde el Puente de La Colada y contando con aforo limitado.

Y el 25 de enero será la Ruta Interpretada de la Grulla, comenzando a las 9.30 horas con un desayuno en El Pocito. Al terminar, comenzará la ruta por el entorno de La Colada, que contará con dificultad baja.

La organización ha faiclitado un número de teléfono para más información (636-119-575). Las inscripciones pueden realizarse en este enlace.