Estos son los municipios más baratos de Córdoba y España para comprar una vivienda

Se hallan en Córdoba y el precio del metro cuadrado de sus viviendas se sitúa en torno a 500 euros, por lo que es hasta un 82% más bajo que la media de Andalucía. Esta es el importe solicitado por los vendedores de casas en las localidades de El Carpio y Moriles, que se han colado en el top 20 del ranking nacional de municipios más baratos.

La localidad más económica de España para comprar una vivienda de segunda mano es Almadén, ubicada en Ciudad Real. En este caso, el precio medio del metro cuadrado es de 335 euros, de acuerdo con un estudio de Idealista conocido este martes, que se basa en un informe de precios del pasado noviembre.

El décimo más barato de España

A mitad del listado aparece la cordobesa El Carpio, el décimo municipio más barato del país con un precio medio de 491 euros por metro cuadrado. Frente a ese importe, en Andalucía hay que abonar 2.735 euros por metro para hacerse con una vivienda usada, por lo que en este municipio son un 82% más económicas.

Del mismo modo, Moriles ocupa la 14ª posición del ranking, ya que en este pueblo los compradores tienen que pagar un promedio de 516 euros por metro cuadrado para conseguir una casa. Así, presenta también una diferencia muy significativa, del 81%, respecto al importe medio que se exige en la comunidad autónoma.

Y si Almadén es el municipio más barato, el listado de los más económicos de España se cierra con Beas de Segura (Jaén), donde los vendedores de viviendas solicitan 549 euros por metro cuadrado. Esta cantidad continúa siendo un 80% más baja que la media andaluza. Precisamente, la vecina Jaén tiene el pueblo más barato de Andalucía para acceder a este bien de primera necesidad: es Villanueva del Arzobispo, donde se compran por 490 euros por metro cuadrado.

Los más asequibles

De acuerdo con la información recogida por el portal inmobiliario, el podio de los municipios más económicos de España se completa con otros dos de Ciudad Real: Almodóvar del Campo, donde el metro cuadrado se queda en 427 euros, y Socuéllamos, donde alcanza los 460 euros. En el cuarto puesto aparece el gallego Leiro en Ourense (478 euros por metro cuadrado) seguido muy de cerca por Villacañas en Toledo (479 euros).