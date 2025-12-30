El Pleno de Pozoblanco aprueba un presupuesto de casi 18 millones de euros

El Ayuntamiento de Pozoblanco ha aprobado los presupuestos que regirán la actividad municipal durante el ejercicio 2026. El equipo de gobierno no ha contado con el respaldo de la oposición, que ha criticado la «falta de voluntad» negociadora para aprobar las cuentas con unanimidad, mientras por los gestores defendieron la urgencia del pleno para avanzar y facilitar el trabajo municipal. El salón de plenos ha presentado una imagen poco habitual porque de los diecisiete concejales han faltado varios por motivos personales y laborales y otros, los de Izquierda Unida, se han sumado ya empezada la sesión por las mismas razones.

Respecto a las cuentas, el presupuesto roza los 18 millones de euros, por lo que se registra un ascenso con respecto a 2024 cuando el se quedó en poco más de 17 millones de euros. El apartado de inversiones, el que suele acaparar la atención, recoge 882.396,11 euros aunque no refleja inversiones específicas más allá de la nave recinto del concurso del Club Hípico y una aportación de algo más de 98.000 euros para la demolición de los inmuebles que el Consistorio compró en los aledaños del mercado de abastos. El resto de las inversiones quedan para mejora de infraestructuras viarias y deportivas sin especificar las actuaciones en cuestión, aunque algunas de ellas proceden de ejercicios anteriores, como el circuito de ciclismo.

Ese planteamiento de las inversiones fue una de las claves para los diferentes posicionamientos, ya que los grupos de la oposición han criticado la «falta de ambición» del presupuesto en materia inversora. Sin embargo, el alcalde de la localidad, Santiago Cabello, ha defendido que son las cuentas que necesita Pozoblanco para seguir avanzando en los compromisos adquiridos y no negó que puedan variar conforme transcurra el año.

En la defensa de los presupuestos, Cabello ha resaltado los resultados positivos y el "buen estado" de la economía del Consistorio. El primer edil ha destacado las obras del ciclo integral del agua ya realizadas y las que están por realizarse como una de la apuesta inversora del municipio. Estos argumentos no han convencido a los ediles de la oposición, que han optado por el voto en contra de las cuentas para el ejercicio 2026.