Lucena repartirá 5.000 porciones del roscón de Reyes gigante a favor de Proyecto Hombre

La vigésima cuarta edición del Roscón de Reyes Gigante de Lucena coincidirá con la jornada de este próximo sábado, tercer día del 2026, desde las 17:00 horas, en el Paseo del Coso, uno de los puntos más céntricos de la localidad.

La organización, pilotada por el área de Turismo del Ayuntamiento de Lucena, prevé, nuevamente, repartir más de 5.000 porciones del dulce navideño. El concejal del ramo, Francisco Barbancho, presentó este acontecimiento como una de las citas “más consolidadas y esperadas” del inicio del año en la localidad. La finalidad benéfica recae en la Asociación Despertar – Proyecto Hombre, una entidad con más de dos décadas de actividad en la atención y acompañamiento de las personas con problemas de adicciones.

Roscón de Reyes gigante de Lucena del año pasado. / Manuel González

Personal de Panadería Nuestra Señora de Araceli, confitería que elabora un roscón de 130 metros, y decenas de voluntarios se encargarán de distribuir las porciones y un vaso de café o chocolate. Desde días antes, están a la venta los tiques, con un precio mínimo de 1,50 euros.

Los ingredientes del roscón

Los ingredientes, con cantidades asombrosas, enumeran, para un peso de 750 kilos, 1.500 huevos, 80 kilos de azúcar, 180 kilos de harina, 100 kilos de fruta confitada, 20 kilos de mantequilla, 25 litros de zumo de naranja, 30 kilos de nata y 25 kilos de crema.

Simultáneamente a la celebración de esta actividad, de repercusión autonómica, y que atrae tradicionalmente a visitantes de diferentes comarcas, actuará el grupo Azúcar y Canela, amenizando la tarde en el Paseo del Coso con villancicos flamencos.

Plan B, el Mercado de Abastos

Desde el Ayuntamiento, ante las altas previsiones de lluvia durante la jornada del sábado, han anticipado que el plan alternativo fija como sede opcional el interior del Mercado de Abastos, situado a escasos metros del Paseo del Coso.