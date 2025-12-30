Lucena decreta un día de luto oficial por la muerte de un vecino en un incendio

El Ayuntamiento de Lucena ha decretado este martes, 30 de diciembre, un día de luto oficial por el fallecimiento de Santiago Teruel, el vecino de esta localidad que perdió la vida ayer lunes en el incendio de su vivienda. En un decreto firmado por el alcalde, Aurelio Fernández, destaca que la muerte de esta persona "ha causado una profunda consternación en nuestra localidad, tanto por su trágica causa, un incendio ocurrido en su domicilio, como por las fechas en que ha tenido lugar".

La decisión implica que todas las banderas de los edificios municipales ondeen a media asta. Este decreto ha sido difundido, entre otros medios, en el tablón de edictos de la sede electrónica y en las redes sociales municipales. También se ha determinado comunicarlo a la familia de la víctima, transmitiéndole "las más profundas condolencias de su alcalde, de la Corporación municipal y de toda la ciudad de Lucena".

Hay que recordar que en el siniestro resultó herida la mujer del fallecido, que tuvo que ser rescatada de la vivienda por unos albañiles ante el peligro que el fuego representaba. Esta persona recibió asistencia médica en el centro de salud después de sufrir un ataque de ansiedad y afectación por inhalación de humo.

Con el decreto de luto oficial, el Ayuntamiento de Lucena pretende "expresar el dolor y la solidaridad de toda Lucena con sus familiares". La medida ha sido acordada con los portavoces de los grupos municipales que, de forma unánime, han manifestado su apoyo a esta declaración.