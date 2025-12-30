IU Córdoba pide a Transportes que "no abandone" la N-432 y actúe "para evitar más accidentes"

La dirección provincial de Izquierda Unida Córdoba ha reclamado al Ministerio de Transportes que “reconsidere su postura y reflexione” sobre la posibilidad de "abandonar o desechar" cualquier intervención en la carretera nacional N-432 a su paso por la provincia de Córdoba. Desde IU han advertido de que “renunciar a actuar en la N-432 es, en la práctica, mirar hacia otro lado ante una realidad dramática: los numerosos accidentes, muchos de ellos mortales, que se siguen produciendo en esta carretera”. En este sentido, la organización insiste en que el Gobierno de España “debe mirar a Córdoba y asumir su responsabilidad para garantizar la seguridad de miles de personas”.

La formación recuerda que siempre ha defendido la necesidad de una intervención en la N-432 y subraya que la caducidad del proyecto original de autovía y los nuevos requisitos ambientales "no pueden servir como coartada para el abandono". “La N-432 necesita inversiones urgentes. Es una infraestructura clave para vertebrar nuestro territorio, garantizar la seguridad vial y contribuir al desarrollo económico y social de la provincia. No se puede condenar a la ciudadanía a circular por una carretera insegura”, han señalado.

Mejorar la seguridad

Desde Izquierda Unida consideran que el debate no debe centrarse únicamente en si hay o no autovía, sino en cómo se actúa para mejorar la seguridad. “El cómo hacerlo tiene que venir de una comunicación directa y de un trabajo de consenso con los ayuntamientos implicados, con la ciudadanía y con los colectivos que utilizan diariamente esta carretera”, han explicado.

La organización ha recordado además que en los últimos días se han producido nuevos accidentes en esta vía, lo que vuelve a poner de manifiesto la urgencia de intervenir. “La situación de la N-432 es insostenible. Tal y como está la carretera y con el volumen de tráfico que soporta, es evidente que se debe actuar de manera inmediata”, han advertido.

Imagen de archivo de un radar instalado en la N-432 en la zona del Muriano. / A. J. GONZÁLEZ

IU ha vuelto a reclamar al Ministerio de Transportes y al Gobierno de España que reconsideren su postura y que no abandonen un proyecto que consideran “totalmente necesario”. “Las administraciones están para resolver problemas y para proteger la vida de las personas, y en este caso la Administración Central no puede ponerse de perfil”, han subrayado.

Reclama colaboración institucional

Por ello, la formación ha anunciado que elevará esta reivindicación a todas las instancias necesarias para exigir que no se deseche cualquier actuación en la N-432. “Es imprescindible un trabajo conjunto entre el Gobierno de España, los ayuntamientos afectados, la Junta de Andalucía y la Diputación para aterrizar un proyecto consensuado y con un calendario lo más inmediato posible”, han defendido.

Finalmente, Izquierda Unida ha insistido en que Córdoba y su provincia tienen una necesidad clara y urgente. “No habrá autovía que sustituya a la N-432 a corto ni a medio plazo, pero eso no puede condenar a la ciudadanía a seguir circulando por una carretera peligrosa. Las administraciones deben actuar porque, literalmente, nos va la vida en ello”, han concluido.