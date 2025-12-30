El incendio mortal de Lucena pudo originarse en una estufa de butano

Persiste el dolor y la consternación en Lucena tras el trágico incendio acaecido ayer tarde en una vivienda situada en el número 2 de la calle Cortés, en pleno barrio de la calle Rute y zonas colindantes. El Ayuntamiento ha ponderado “la rápida, eficaz y coordinada” actuación de los servicios de emergencia que “intervinieron desde el primer momento”. Falleció un hombre de 84 años, natural de Cantabria y quien residía en Lucena junto a su mujer, de 82 años, quien conservó la vida tras ser rescatada por un grupo de albañiles.

La principal hipótesis apunta a una incidencia en una estufa de butano como origen del virulento fuego, desatado en una sala de estar de la planta baja de la vivienda, donde se hallaba este matrimonio octogenario al declararse el incendio. El fatal suceso ocurría pasadas las 18.20 horas de ayer lunes.

El hombre tenía problemas de movilidad

Testigos presenciales concretaban que, en primera instancia, la mujer abandonó el inmueble solicitando auxilio para el hombre que permanecía en el interior, ante la imposibilidad de que escapara de forma autónoma, al padecer una movilidad reducida. Al regresar a la casa, el incendio había alcanzado una incontrolable magnitud y unos albañiles hubieron de extraer a esta mujer ante el peligro cierto para su vida. Lamentablemente, ni los propios vecinos ni los servicios de emergencias pudieron evitar el fallecimiento del varón. La mujer, informan fuentes municipales, recibió asistencia médica en el centro de salud al sufrir un ataque de ansiedad y afectación por inhalación de humo.

Los bomberos intervienen en el incendio mortal de una vivienda en Lucena. / Manuel González

Aureliano Fernández: "Estamos ante una situación muy dolorosa"

El alcalde, Aurelio Fernández, ha trasladado las condolencias desde el Ayuntamiento y el apoyo a allegados y familiares de las víctimas, manifestando que “estamos ante una situación muy dolorosa” y “que ha afectado profundamente a nuestra ciudad”. Del mismo modo, envía “el respeto y cercanía a la familia y personas allegadas del vecino fallecido” y, al mismo tiempo, desea “una pronta recuperación a la mujer rescatada” por los vecinos.

Desde el área municipal de Servicios Sociales se interesaron por la situación de la mujer, aunque, en principio, no precisaría de ningún recurso puesto que, desde la Policía Local, lograron contactar con sus dos hijos, que residen fueran de Lucena, y se desplazaron de inmediato hasta el municipio para hacerse cargo de su madre.

La Policía Nacional asume las diligencias y la investigación sobre un fuego que causó severos daños en el inmueble. Durante la tarde y noche acudieron al lugar de los hechos miembros de las unidades Científica y Judicial, y el médico forense para proceder al levantamiento del cadáver.