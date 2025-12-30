En un supermercado
La Guardia Civil detiene a dos ladrones de jamones escondidos en un armario en San Sebastián de los Ballesteros
Los agentes frustraron el robo tras localizar a los presuntos autores cuando estaban ocultos en un altillo
La Guardia Civil ha detenido en San Sebastián de los Ballesteros (Córdoba) a dos personas como supuestos autores de un robo, después de localizarles escondidos en un armario del supermercado donde pretendían sustraer diferentes objetos, entre los que se hallaban la caja registradora y jamones "de gran valor económico".
En un comunicado difundido este martes, el Instituto armado informa de que los hechos ocurrieron el pasado 6 de diciembre, cuando tuvo conocimiento durante la madrugada, a través de la colaboración ciudadana, de un supuesto robo en curso en un supermercado de esta localidad. Inmediatamente, la Central Operativa de Servicios (COS) envió a la patrulla más cercana al lugar, personándose pocos minutos después en la zona la patrulla del puesto de la Guardia Civil de La Victoria que, tras comprobar que la puerta de acceso al establecimiento se encontraba forzada, inició rápidamente una inspección ocular que permitiese obtener indicios para la identificación, localización y detención de los posibles autores.
Objetos amontonados junto a la salida
Los agentes de la Guardia Civil pudieron observar cómo, junto a la salida del supermercado, amontonados y listos para sustraer, se encontraban diversos objetos entre los que se hallaban la caja registradora y varios jamones de gran valor económico. Siguiendo con la inspección del establecimiento, en el interior del altillo de un armario y ocultos por varias cajas, los agentes hallaron a dos personas.
Tras complicadas gestiones de identificación, pues trataban de hacerse pasar por otros ciudadanos, se comprobó que con su identidad verdadera poseían numerosos antecedentes por hechos similares, siendo finalmente detenidos como supuestos autores de un robo con fuerza. Fruto de la rápida actuación, no lograron sustraer ningún efecto del interior de establecimiento.
Los detenidos y las diligencias instruidas han sido puestos a disposición de la autoridad judicial. La Guardia Civil recuerda que, si un ciudadano necesita comunicar cualquier emergencia, puede hacerlo a través del teléfono 062 desde el que será atendido directamente, las 24 horas del día, los 365 días del año.
