Finaliza tras siete meses de obras la rehabilitación del claustro franciscano de Lucena

Un proyecto global, de tipología urgente, ha culminado, a salvo de ciertos detalles, la rehabilitación integral del claustro del convento franciscano de Lucena, un espacio histórico de innegable resonancia artística, religiosa y cultural. Las obras, promovidas por la comunidad de religiosos, comenzaron en el pasado mes de junio, después de agravarse unas patologías crónicas patentes en los desprendimientos de los muros, humedades discontinuas, las roturas y abombamientos en la solería y las alarmantes deficiencias en las canalizaciones.

Siete meses de intervención han devuelto al recinto del siglo XVII un bello y excepcional resplandor, consonante con su propio origen, sobresaliendo la tonalidad roja y envejecida elegida para la solería o los vestigios de piedra apreciables en diferentes paramentos.

Visita del presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, a la finalización de las obras. / M. GONZÁLEZ

Subvención

La Diputación de Córdoba ha aportado la principal subvención con una partida de 75.000 euros. El importe restante, hasta 160.000 euros, ha provenido de acciones benéficas y de las donaciones del Colegio de Abogados de Lucena, empresas, agrupaciones musicales locales, colectivos, cofradías, la parroquia de San Mateo, la asociación de Cortes Aracelitanas y multitud de particulares anónimos. Desde la congregación franciscana, asimismo, expresaron su gratitud al Ayuntamiento por su acompañamiento y proximidad constantes y las gestiones realizadas.

El padre guardián, Antonio Herrera, confesó que “un sueño se ha hecho realidad” y, entre una inevitable emoción, afirmó que “hubiese sido imperdonable por mi parte” la pérdida de “una joya monumental” de la localidad.

El arquitecto local Rafael Pineda ha asumido la dirección técnica, en una obra ejecutada por la empresa lucentina Construcciones y Reformas Hermanos Peñalver. Desde la Diputación, han prestado asistencia técnica Beatriz Romero, arquitecto; y el perito, Francisco Garrido.

Finalización de la reforma del claustro del convento franciscano de Lucena. / M. GONZÁLEZ

Implicación de todo el municipio

En su intervención, el presidente de la institución provincial, Salvador Fuentes, ensalzó la misión franciscana “por su compromiso y amor al prójimo” y sostuvo que “el mérito corresponde” a la ciudad de Lucena por la implicación colectiva en proteger un edificio “de más de 400 años” de antigüedad”. Por lo demás, Fuentes sintetizó el acto en la celebración de una historia de “colaboración, compromiso y amor a nuestro patrimonio”.

Finalmente, el alcalde, Aurelio Fernández, recordó que este claustro “estaba en muy mal estado” y se congratuló porque “va a quedar como corresponde”. En los próximos días, comenzarán los trabajos definitivos de pintura, exterior e interior, con un presupuesto de 13.000 euros y que también contribuirá a sufragar la Diputación.