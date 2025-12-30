Dcoop compra la antigua factoría de Zumosol en Palma del Río para instalar su fábrica de zumo

La alcaldesa de Palma del Río, Matilde Esteo, confirmó ayer que la fábrica de zumos de la cooperativa Dcoop finalmente se instalará en el polígono Mataché y no en la finca La Palmosa como inicialmente se había anunciado. El grupo Dcoop ha adquirido la antigua fábrica de Zumosol para modernizarla y crear este nuevo proyecto, según ha podido saber Diario CÓRDOBA.

La planta de exprimido en Palma del Río «refuerza a nuestra ciudad como punto de referencia comarcal» y como «centro de la producción citrícola», según señaló la primera edil. La fábrica contará con al menos 50 empleos directos como ya informó el grupo Dcoop en junio de este año. Con este proyecto «unimos nuestra producción agrícola a la transformación industrial, esa industria que tanto necesitamos» en un momento donde, «en lugar de cerrar fábricas, se están abriendo» y se ofrecen «nuevas oportunidades de futuro».

La naranja no tendrá que viajar a otras industrias

La alcaldía ha trabajado desde que se anunció este proyecto con Dcoop para «fortalecer a nuestros agricultores», ya que con esta planta de exprimido, la naranja del Valle del Guadalquivir no tiene que viajar para industrias en otro territorio, sino que «se va a transformar en nuestra localidad», recordó Esteo. Desde el Consistorio apuntaron que se ha facilitado al grupo todo lo que ha necesitado desde que «La Palmosa era una idea más» y se ha recordado siempre al grupo que «Palma del Río tiene una gran capacidad de gestión» porque su Ayuntamiento «lo integran grandes técnicos», comentó la alcaldesa de la localidad.

Antigua fábrica de Zumosol en Palma del Río, que ahora ocupará Dcoop. / J. MUÑOZ

El deseo expreso de Esteso era que «Palma del Río tuviera una fábrica de exprimido y así va a ser, y además de mano de una cooperativa que son el marco ideal de cualquier agricultor para que pueda ver sus productos puestos en valor sin tener la prima adicional de los intereses de cualquier empresa».

En junio de este año, Rafael Sánchez de Puerta, director general del grupo Dcoop, no descartaba visitar y volver a poner en marcha la fábrica de Zumosol en el polígono Mataché. Indicaba que la industria estaba «muy obsoleta», pero que estudiaría «las posibilidades que podría ofrecer». De momento, se desconoce cómo se ha cerrado el acuerdo de compra, pero sí se ha confirmado por el propio director general del grupo y se conocerán los detalles pronto.

Planta de zumo exprimido

La planta de zumo exprimido planteada inicialmente por Dcoop daría respuesta a una producción estimada de 100.000 toneladas de naranjas, primero «comercializando la naranja en fresco, con destino a industria» y después «poco a poco comercializando más zumo y menos naranja», tal y como señaló el propio Sánchez de Puerta.