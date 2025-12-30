Dcoop adquiere la marca Zumosol tras hacerse con la antigua fábrica de Palma del Río

Dcoop ha adquirido en subasta la antigua fábrica de Zumosol en Palma del Río y también la marca Zumosol, muy reconocida en el sector citrícola del Valle del Guadalquivir. Con este movimiento, la nueva sección citrícola de la cooperativa da un paso más en la cadena de valor después de haberse constituido este año para comercializar, inicialmente, naranja a granel destinada a industria. Una apuesta clara por los productores de la zona que ha contado con el respaldo del Ayuntamiento de Palma del Río.

El director general de Dcoop, Rafael Sánchez de Puerta, ha indicado que la iniciativa surge “por el empuje de las cooperativas citrícolas, algunas de las cuales ya pertenecían a Dcoop en otras actividades como la aceituna de mesa. La naranja industrial tiene posibilidades de desarrollo en estas comarcas y creo que la unión de las cooperativas ha sido un primer paso para ahora centrarnos en la reactivación de una fábrica tan emblemática, que ahora es propiedad de los cooperativistas”.

La sección citrícola de Dcoop está formada por siete entidades: la cooperativa de segundo grado Zuman con sede en Sevilla; Coare, Cítricos Iberia, y Hortofrutícola las Huertas de Palma del Río; Covidesa y Agricultura y Ecología El Carrascal de Posadas; y Frubézar, de Córdoba.

El suelo industrial adquirido situado en el polígono industrial Mataché mide 5 hectáreas, de las que 2,6 están construidas. Además del terreno, la compra incluye el procesado de fruta y la depuradora. Ahora se va a comenzar un trabajo de adaptación y renovación de la maquinaria existente para poner en marcha la industria, una tarea que “va a llevar tiempo” según señala el grupo en una nota.