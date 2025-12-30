La Cabalgata de Reyes de Cabra saldrá a pie desde el colegio de Educación Especial Niño Jesús

La localidad de Cabra celebrará su Cabalgata de Reyes Magos el próximo lunes 5 de enero, y contará con un plan de seguridad que contempla tres fases y varias novedades, como ha dado a conocer la delegada municipal de Feria y Fiestas, Rosi Lama y el delegado de Seguridad y Tráfico, Guillermo González junto a Enrique Navas, presidente de la asociación Cabalgata de Reyes Magos, entidad organizadora; el responsable de la coordinación del Plan, Rafael Huertas; y el jefe accidental de la Policía Local, Ignacio Ávila y para cuyo diseño, tras una planificación previa, ha sido fruto del trabajo conjunto entre instituciones, cuerpos de seguridad y diversos colectivos implicados.

Así, en una primera fase, se enmarcan las visitas oficiales de Sus Majestades, desde la recepción en el Ayuntamiento a las 10 horas del día 5 (10.00 horas) hasta las 13 horas del día 6, al término de la misa de la Epifanía en la parroquia de San Francisco y San Rodrigo. Una segunda fase, centrada en el desarrollo de la Cabalgata y el cortejo; y la tercera, con la adoración al Niño Jesús una vez finalizado el desfile, siendo la principal novedad, como daba a conocer Navas, la salida del cortejo a pie y que este año se realizará desde el colegio de Educación Especial Niño Jesús de Termens y que contará con la participación de su alumnado, además del acompañamiento de la Hermandad de la Expiración y la colaboración de la parroquia de Santo Domingo de Guzmán.

El cortejo mantendrá el mismo itinerario del año anterior, finalizando la cabalgata en la plaza de España, donde tendrá lugar la adoración en el Belén municipal. La salida está prevista a las 17.15 horas y su conclusión a las 21.30 horas.

Caramelos, pelotas de plástico, pelotas y peluches

Durante el recorrido se repartirán 3.000 kilos de caramelos, 7.000 pelotas de plástico, 1.000 balones de cuero, 5.000 peluches normales y 2.000 pequeños, 32 pelotas gigantes, unos 60 kilos de confeti, 16 peluches gigantes y 40 grandes, así como más de 26.000 unidades de golosinas variadas.

En el ámbito de la seguridad, el delegado municipal de Seguridad y Tráfico, Guillermo González ha subrayado que “la protección de los pequeños depende también de la atención de las familias”, apelando a la colaboración de los padres para extremar la vigilancia “especialmente en las zonas donde no existe vallado, cerca de las ruedas de las carrozas”, dado que “los más pequeños son quienes menos valoran el peligro en momentos de ilusión y aglomeración”.

Por su parte, el jefe accidental de la Policía Local, informó de las medidas especiales de movilidad y tráfico para el día 5, señalando que se habilitarán reservas de estacionamiento desde las 8.00 horas en las calles Junquillo, Teniente Fernández, Antonio Povedano, Acera Mio Cid, San Fernando, San Marcos, Ronda del Jardinito y ambos márgenes de la avenida José Solís desde Los Arcos a Plaza de España, y que los cortes de tráfico comenzarán a las 15.30 horas en Plaza Vieja y Junquillo, con desvíos principales por la Cuesta de los Barreros y cortes progresivos “sobre la marcha, conforme avance el cortejo”, coordinados con Policía Local y Protección Civil.

En materia de inclusión, el Ayuntamiento ha confirmado que se mantendrá un año más el tramo en silencio a la altura del Teatro El Jardinito, pensado para que las personas con sensibilidad al ruido puedan también disfrutar del paso del cortejo.