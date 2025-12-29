El PSOE critica que el presupuesto más alto de la historia de la Diputación sea el que menos apoyo da a los ayuntamientos

El portavoz socialista en la Diputación de Córdoba, Esteban Morales, ha criticado que el borrador de Presupuestos de la Diputación para 2026, el más abultado y alto de su historia, sea el que "menos apoyo da a los ayuntamientos de la provincia", por lo que ha inquirido al presidente de la corporación provincial, Salvador Fuentes, que "cómo piensa transformar la provincia de Córdoba sin contar con los alcaldes y alcaldesas”.

Morales ha lanzado una batería de preguntas a Fuentes para que se pronuncie acerca de cómo va a solucionar el "problema deficitario" de las empresas públicas “sin aumentar su capital social o sin aprobar las transferencias necesarias para cubrir las pérdidas que él mismo ha provocado”, cuestión en la que le ha pedido que aclare si “lo que quiere es pedirle a la ciudadanía de la provincia de Córdoba que pague más del doble por el agua y la basura que pagaba con los gobiernos socialistas en la Diputación”.

Por ello, ha aprovechado las fiestas navideñas para trasladar que el grupo socialista de la Diputación de Córdoba “ha escrito su carta a los Reyes Magos, pero no al Moreno Bonilla ‘Baltasar’, que recorta hospitales y escuelas, sino a los Reyes Magos de verdad”, misiva en la que Morales afirma que han pedido “más dinero para los ayuntamientos, menos convocatorias inútiles y menos reintegro, y mucha más autonomía municipal, además de que los 50 millones de euros que transfiere el Gobierno de España a la provincia lleguen realmente a los municipios y a los ayuntamientos, que son los que más lo necesitan”.

Para concluir, el diputado provincial exige al Gobierno del PP que “la Diputación de Córdoba vuelva a ser la casa de los ayuntamientos, no la casa palacio del señor Fuentes, porque gobernar Córdoba es escuchar a su pueblo, no darle la espalda”.