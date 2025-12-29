Palma del Río despedirá el año con naranjas del Valle del Guadalquivir y una fiesta de fin de año

Es tradicional que despidamos el año tomándonos doce uvas, pero en Palma del Río, a las 12 del mediodía, en cada campanada se toma un gajo de naranja del Valle del Guadalquivir. Es una iniciativa de la asociación de empresarios EMPA en colaboración con el ayuntamiento palmeño cuyo objetivo es promocionar la naranja palmeña a través de esta actividad donde los niños también son protagonistas.

Desde las 11 de la mañana, en la Plaza Mayor de Andalucía de Palma del Río se vivirá una fiesta de fin de año con pintacaras, juegos infantiles y la animación especial de Salsa Quimbara que hará bailar a toda la plaza. Las naranjas se repartirán entre todos los que se acerquen al evento de forma gratuita gracias a la colaboración de las asociaciones citrícolas Palmanaranja y Palmaecológica y la marca de garantía Naranjas del Valle del Guadalquivir. Entre las empresas que donan las naranjas están Las Huertas, Zamexfruit, Guadex, Sunaran, Coare y Cítricos Iberia.

Cada persona que se acerque a la plaza recibirá una bolsa especial de cotillón con las naranjas, un cuchillo de plástico para pelarla, un recipiente para portar las naranjas y alguna sorpresa más para amenizar la mañana del 31 de diciembre. También podrán degustar el zumo recién exprimido de las naranjas del Valle del Guadalquivir. Los pequeños tendrán talleres de pintacaras, globoflexia, colchoneta hinchable, música, sorteos de premios y mucho más. EMPA ha animado a toda la ciudadanía que lo desee a vivir este momento en la plaza mayor el próximo día 31 de diciembre y disfrutar del buen ambiente y la diversión del momento.