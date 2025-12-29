Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Palma del Río cuenta de nuevo con servicio de grúa municipal

El Consistorio ha puesto a punto el vehículo de su propiedad para realizar el trabajo y ha adjudicado la prestación del trabajo a una empresa

El concejal de seguridad, Francisco Javier Navarro, junto a al grúa municipal.

El concejal de seguridad, Francisco Javier Navarro, junto a al grúa municipal. / Córdoba

José Muñoz Caro

José Muñoz Caro

Córdoba

El Ayuntamiento de Palma del Río ya cuenta con servicio de grúa municipal tras resolver la licitación y poner a punto el vehículo propiedad del consistorio. Tras varios meses sin servicio, finalmente se ha optado por un acuerdo mixto entre el consistorio y la empresa adjudicataria para que sea rápido y efectivo.

El concejal de seguridad, Francisco Javier Navarro, ha explicado que anteriormente la empresa concesionaria del servicio era de fuera de la localidad y tardaba mucho tiempo en llegar a retirar los vehículos. Este hecho hacía que el servicio no resultara efectivo puesto que cuando llegaba la grúa en numerosas ocasiones se había localizado al propietario del vehículo y lo había retirado. Desde el consistorio han optado por poner a punto la grúa municipal, un vehículo “que estaba en unas condiciones malas de no usarse varios años”.

Según Navarro, “desde hace diez días el servicio está en marcha con una empresa que está dando un servicio rápido” con un contrato donde la grúa es municipal y la empresa adjudicataria gestiona el servicio por lo que el concejal explica que “es un contrato un poco peculiar” que ha llevado algún tiempo desde que se decidiera hacerlo así. “Creemos que va a funcionar” concluyó el responsable de seguridad en el ayuntamiento dando respuesta a un servicio que ya había sido criticado por fuerzas políticas contrarias al gobierno municipal en plenos municipales.

