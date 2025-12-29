La instalación de cámaras de tráfico en Puente Genil se licitará en el primer trimestre de 2026

El proyecto de instalación de cámaras de seguridad y vigilancia para el control del tráfico rodado en Puente Genil se encuentra en una fase previa antes salir a licitación, algo que, según el alcalde, Sergio Velasco, se producirá a lo largo del primer trimestre de 2026. Así lo adelantó Velasco tras una pregunta formulada sobre este tema por la concejala de Vox, Toñi Gallardo, en sede plenaria.

“Puente Genil es un pueblo donde los problemas de criminalidad no han sido leves. Tenemos unos datos de criminalidad más elevados, pero también debido a que hay un mayor número de intervenciones de los agentes que están consiguiendo incrementar las detenciones. Hacemos lo que podemos hacer. Tenemos una coordinación extraordinaria con la Guardia Civil, que está haciendo un trabajo excepcional en Puente Genil", indicó el alcalde.

El regidor municipal también lamentó que "tenemos muchos delincuentes, que son cada vez peores, y eso genera un grave problema con el uso de armas. Con la Policía Local estamos intentando hacer todo lo posible. Felicito a la Guardia Civil porque están haciendo algo concienzudo y extraordinario, por eso debemos trasladar calma y serenidad, puesto que están actuando con todos los medios que están a su disposición”.

"Más patrullas que nunca" de la Policía Local

Velasco añadió que, a efectos de la Policía Local, “tenemos más patrullas que nunca, pero los robos no se acaban y siempre vamos a tener retos, por eso quiero trasladar el mensaje a la ciudadanía de que estamos poniendo todo nuestro trabajo para mejorar la seguridad ciudadana”.

Con respecto a las cámaras de seguridad, el alcalde dijo que “hemos tardado en hacer el proyecto, que se ha dilatado, se ha dotado de 165.000 euros y se encuentra en contratación. Vamos a sacarlo a licitación en el primer trimestre de 2026 y, si no lo impugnan, en verano creo que ya sería una fecha razonable para instalar estas cámaras que van a ayudar al esclarecimiento de delitos”.