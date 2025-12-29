Estrenan una nueva ruta cultural señalizada para disfrutar del patrimonio de Belalcázar

La asociación Turdulia, en colaboración con el Ayuntamiento de Belalcázar, ha desarrollado una nueva propuesta cultural para que los visitantes de Belalcázar puedan realizar un itinerario libre a través de algunos de los monumentos más singulares de la localidad, gracias a una serie de paneles informativos y códigos QR que han sido instalados para ilustrar con curiosidades y datos históricos sobre estos elementos y que permiten conocer e interpretar mejor las tradiciones culturales y etnológicas de la zona.

Se trata de la ruta histórica de los emblemas y cruces de la villa de Belalcázar, un paseo cultural de unas dos horas de duración y 7,3 kilómetros de recorrido que transcurre por los límites del casco urbano del municipio, conectando estos elementos arquitectónicos singulares de la cultura tradicional, como son los cruceros o cruces de término.

La ruta ha sido diseñada para que, quien la realice, además de tener oportunidad de transitar por los lugares de mayor interés turístico e histórico de la localidad -como son el castillo de Belalcázar, el convento de Santa Clara de la Columna, el monasterio de los Cinco Mártires de Marruecos o la parroquia de Santiago el Mayor-, disfrute de algunas de las mejores panorámicas que se pueden obtener de los mismos, visitando a su vez un total de diez emblemas y cruces de término repartidos por la localidad, de las que podrá conocer -a través de los paneles informativos instalados a sus pies- el motivo de su colocación en dicho emplazamiento y la relevancia histórica que durante siglos han tenido.

Entre los monumentos incluidos se encuentran dos de los elementos simbólicos más relevantes de la historia de la localidad, como son el Rollo jurisdiccional de la villa, que constituía el más alto símbolo del privilegio real concedido a la población, en virtud del cual esta gozaba de autonomía jurisdiccional, y La Picota, que era el instrumento ejecutor de las sentencias que se dictaban, además de otras ocho cruces de término históricas que desde tiempos inmemoriales dan al viajero la bienvenida a la población, como son la Cruz Verónica, la Cruz de Palo, la Cruz de los Muertos, la de la Fuente Vieja, la del Cucurucho, la del Calvario o la del Monasterio de Santa Clara (algunas de ellas recuperadas en los últimos años por la propia asociación Turdulia).

De este modo, para adentrarse en el circuito, el visitante solo tiene que acercarse a alguna de las cruces de término que encuentre en la población y, a través del código QR incorporado en el panel informativo instalado a sus pies, seguir la ruta planteada, que le guiará de forma circular a través de los nueve elementos restantes, descubriendo curiosidades y datos históricos de cada uno de ellos, mientras transcurre a través de algunos miradores que, sin duda, no le dejarán indiferente y le incentivarán a seguir avanzando y aprendiendo.

Con la instalación de estos paneles y la publicación de la ruta, desde la asociación cultural Turdulia consideran completado el proyecto de recuperación de los emblemas de Belalcázar, en el que llevan trabajando desde el año 2017 y que “ha permitido la recuperación de un total de seis elementos únicos y distinguidos de la historia de nuestra localidad, que ahora se integran en esta ruta temática, que pone en valor las costumbres y tradiciones que nos identifican como pueblo”.