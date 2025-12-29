La Diputación de Córdoba destina medio millón de euros a entidades sociales para equipamientos y actividades

La Diputación de Córdoba ha suscrito hoy convenios en materia de bienestar social con distintos colectivos de la provincia por un importe total 524.417 euros, cantidad que se destinará en cada uno de los casos a la mejora de equipamientos e infraestructuras o la consecución de proyectos y actividades. El presidente de la institución provincial, Salvador Fuentes, acompañado por la diputada de Derechos Sociales, Irene Aguilera, ha enfatizado la importancia del tejido asociativo de la provincia, “que realizan una labor impagable atendiendo a las personas que más lo necesitan”. “Sin este trabajo desinteresado y comprometido, no podríamos cubrir muchas de sus necesidades ni llegar a donde ellas llegan”, ha recalcado.

Fuentes ha subrayado que “con la firma de estos convenios ratificamos nuestra colaboración con esos colectivos, y ponemos de manifiesto uno de nuestros principales objetivos, acompañar en la medida de nuestras posibilidades a los más desfavorecidos y lo hacemos de la mano de quienes trabajan a diario con ellos”.

Firma de convenios del IPBS. / CÓRDOBA

Las entidades con las que se han firmado los convenios

La institución provincial ha suscrito convenio con la asociación Alzheimer para la ampliación de su centro, con Atómicos, para la adquisición de sillas de rueda de futbol, con el Colegio Franciscano para la compra de sillas para su salón de actos; y con Cruz Blanca para la reforma de la casa de esta asociación.

Asimismo, se han firmado los convenios con Proyecto Hombre, Fepamic, Asociación de Mayores de Belmez y Asociación El Granaíllo de Villa del Río para la realización de talleres ocupaciones. A través de estos acuerdos, la Diputación destina también colabora con el taller de restauración de Los Apañaos (Encinas Reales), Cáritas, Adoratrices y Fundación RAIS.

Por último, se han suscrito acuerdos con la Fundación Los Ángeles para arreglar el techo de su capilla; el Hospital San Sebastián de Palma del Río; la Fundación Pública Local Aurora Camacho Lozano, en Carcabuey, ACPACYS y Renacer.