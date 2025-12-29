El Ayuntamiento de Puente Genil estudia acudir a los tribunales para recurrir su exclusión definitiva de los fondos EDIL

El Ayuntamiento de Puente Genil ha sido finalmente excluido de la lista de beneficiarios de los fondos EDIL, toda vez que el Ministerio de Hacienda ya ha elevado a definitiva la resolución provisional que dio a conocer a principios de octubre. De esta forma, no se atienden las alegaciones presentadas por el Consistorio pontanés, que había defendido que las propuestas que sostenía estaban perfectamente alineadas con las bases de los EDIL y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

El municipio aspiraba a obtener una financiación de 15 millones de euros con un proyecto estructurado en torno a dos ejes denominados Puente Genil, un río de transformación y Puente Genil: digital y sostenible, con las que el Consistorio pretendía lograr una transformación de la ciudad. Dos de las actuaciones más importantes que incluía el proyecto eran la recuperación ambiental del río Genil, incluyendo la transformación de la Isla del Obispo como zona verde, eliminando la isla central del Tarajal y despejando de vegetación el entorno de La Alianza (2,5 millones de euros), y la reconversión del edificio del exconvento de Los Frailes en centro de arte y patrimonio (2,2 millones).

Por otra parte, la iniciativa municipal preveía la construcción del Puente del Sur, tramitado en la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y para la que se precisaría de 2,8 millones de euros. Igualmente, el Ayuntamiento deseaba ampliar el carril bici en el casco urbano, incluyendo las pasarelas con las que conectar peatonalmente la zona del Garrotalillo con el cementerio sobre la A-318 (1,4 millones de euros).

Ante esta situación, el alcalde, Sergio Velasco, anunció en sede plenaria que “ahora valoraremos si vamos a los tribunales o no para recurrir esta decisión”. Ante este panorama, el alcalde señaló que ahora al Ayuntamiento no le queda otra que buscar otro tipo de financiación para estos proyectos, “y tendremos que ver si nos la financian otras administraciones o las podemos realizar con fondos propios”.