El Ayuntamiento de Lucena licitará en el primer semestre de 2026 la obra del parking de la Huerta del Carmen

El procedimiento administrativo previo a la ejecución del segundo parking subterráneo en Lucena emprende su fase definitiva tras la aceptación del estudio de viabilidad registrado por la empresa Herce en junio del año 2024. El equipo de gobierno popular encuadra en el primer semestre del próximo año la licitación de la obra a desarrollar en la Huerta del Carmen.

En una sesión extraordinaria, el Pleno del Ayuntamiento ha aprobado, a primera hora de la mañana de este lunes, validar una iniciativa privada sustentada, esencialmente, en la realización de un aparcamiento diseñado con una planta en el subsuelo y una capacidad de 203 plazas. La futura adjudicataria, mediante la fórmula de la concesión de obra pública y la subsiguiente explotación por un numero determinado de años, afrontará una inversión aproximada de 5,5 millones de euros.

La corporación ha ratificado el acuerdo adoptado en el consejo de administración de la empresa pública EPEL, con los votos a favor del equipo de gobierno popular y de Vox; la abstención de Ciudadanos; y los votos en contra del PSOE -representado solo por dos de los seis ediles- e Izquierda Unida.

Zona de la Huerta del Carmen, donde se hará el aparcamiento. / M. GONZÁLEZ

El proceso

Después del desistimiento de IU, en vía contencioso-administrativa, correspondiente al litigio judicial contra este proceso municipal, y tras las sucesivas subsanaciones en la documentación de Herce, el Ayuntamiento se decanta por este proyecto técnico y, al mismo tiempo, rechaza la propuesta de OHLA, ligada a la constitución de una empresa mixta.

El acuerdo articulado abarca, asimismo, la constitución de la comisión, técnica y política, con la encomienda de elaborar el estudio de oportunidad y conveniencia, trámite preceptivo para admitir la alternativa de la gestión indirecta. La existencia de numerosos informes, evacuados en el transcurso de un extenso recorrido, permitirá agilizar notablemente la redacción de esta memoria.

El modelo no es el más caro

El presidente de EPEL, Francis Aguilar, ha manifestado que este informe ha de garantizar que “no entraña riesgos” este modelo “ni es el más caro ni endeudará al Ayuntamiento”. Con todo ello, “nuestra intención es intentar acortar los plazos” y, como efecto inmediato, “elaborar los pliegos” durante el primer semestre del próximo año.

Al concurso público podrá optar cualquier empresa, aunque Herce, como autora del estudio de viabilidad, y según establece la normativa de contratación en el sector público, gozará de cinco puntos complementarios. El portavoz del gobierno local reconocía “la alegría” por este sustancial progreso en una intervención “que llevábamos en nuestro programa electoral” con la finalidad de “colmar las necesidades de aparcamientos”, tal y como refleja el Plan de Movilidad Urbana.

Sobre los condicionantes técnicos y administrativos, en el Pleno, desde Ciudadanos, la edil Puri Joyera exponía las “dudas” sobre “la compatibilidad entre los intereses de la empresa promotora y el interés público”, aludiendo a la supresión y reconstrucción del parque multiusos o a la desaparición de zonas de estacionamiento. En este sentido, de forma categórica, Francis Aguilar, replicaba que “no vamos a eliminar plazas de aparcamiento ni en la Huerta del Carmen ni en el parking de la Plaza Nueva”, reforzando su argumento al recordar que esta tesis aparece en el acta de un consejo de administración de EPEL. A pesar de que Herce solicitaba anular aparcamientos en el entorno de la futura infraestructura e interrumpir la rotación en dos plantas del parking de la Plaza Nueva, “se pondrá lo que sea más conveniente para el interés general y municipal”, apostillaba Aguilar.

En la misma convocatoria, el Pleno rechazaba las cinco alegaciones formuladas contra el presupuesto municipal de 2026 aprobado a mediados de noviembre. Tres de los recursos procedían de colectivos animalistas y, además, tanto organizaciones sindicales como Izquierda Unida advertían eventuales irregularidades en materia de Personal. El interventor municipal, en su informe, defendía desestimar íntegramente la totalidad de las alegaciones. En consecuencia, tanto PP como Vox y Cs, atendiendo los criterios del técnico municipal, votaban en contra de aceptar las alegaciones, mientras que PSOE e IU sí se posicionaban a favor de estos recursos. Por tanto, superados estos obstáculos, el presupuesto municipal de 2026 entrará en vigor este próximo 1 de enero.