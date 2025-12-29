Alcaracejos vuelve a ser un escenario de Navidad: así es el impresionante decorado de este pueblo de Córdoba

En Alcaracejos brilla la Navidad por todas partes con la séptima edición de La calle más navideña, una iniciativa del Ayuntamiento, que cada año recibe una gran acogida por parte de los vecinos para lucir en todo su esplendor navideño y atraer a visitantes.

Este año son quince las calles participantes, que, sumadas a los rincones, son 20, distribuidas por todo el municipio, lo que supone que esté decorado cerca del 75% de su casco urbano, movilizándose a más de 200 vecinos que han trabajado durante varios meses para elaborar todos los detalles. Este pasado fin de semana se anunció el fallo del jurado y el primer premio en calles lo comparten la plaza de Los Pedroches y la calle San Sebastián.

Joseli Suárez, representante de la plaza, se mostró feliz por el galardón “en un lugar muy vistoso y espacioso, pero a la vez muy trabajoso, para cubrir de adornos todos sus espacios”.

Un árbol de trece metros

Entre los elementos que decoran la plaza de Los Pedroches se encuentra un árbol de trece metros de alto y las figuras de los tres Reyes Magos, cuyos rostros son los de tres vecinos, Kiko, Pedro y Tomás. Según explica, para hacer el negativo de las caras se ha utilizado la escayola y a partir de ahí se han reforzado con látex y se han pintado las figuras, “y es gracioso como la gente va identificando la cara de los tres vecinos”. Además, en las fachadas aparecen colgadas cajas de regalos.

Uno de los atractivos que tiene La calle más navideña es que la mayoría de los materiales que emplean los vecinos en los adornos son reciclados y, en el caso de la plaza, calculan que se han empleado unas 4.500 botellas y garrafas de plástico.

En total, el Ayuntamiento indica que los vecinos han trabajado durante meses reutilizando, entre otros materiales, más de 10.000 cajas de leche, 2.000 bandejas de corcho y 6.000 latas de refrescos, demostrando que la unión vecinal y la creatividad convierten a Alcaracejos en un referente navideño en la comarca.

Decorado de Alcaracejos por Navidad. / Rafa Sánchez

Otros premios

Juan Suárez, representante de la calle San Sebastián, también premiada, asegura que “hemos tenido como motivo en la decoración la secuencia del mes de diciembre, y así hay referencia a la lotería y tenemos una réplica de los dos bombos, el grande y el pequeño, que tienen las mismas dimensiones de los reales”. También hay una figura de Papá Noel, un desván del que se sacan los adornos y muchos más detalles, como “el Rey Melchor de las figuras del año pasado”.

En calles, el segundo premio ha sido para la calle Antonio López y el tercer, para la calle Real. Los galardones contemplan una dotación económica de 800 euros para la mejor calle, 500 euros para el mejor rincón y 125 euros para el mejor belén.

Rincones

El primer premio en rincones ha sido para el de la calle José Ventura, en plena carretera hacia Villanueva del Duque, y su representante, Juan Antonio Fernández, explica que su rincón está inspirado en la mañana de Reyes, cuando se abren los regalos y uno de sus mensajes que dejan por escrito es que “no hay juguetes de niños y de niñas, sino juguetes para jugar”. En este rincón está toda su familia implicada, según destaca.

Los representantes de las calles y belenes premiados aseguran que el gran premio de los vecinos de Alcaracejos es “que nuestro pueblo se llena de gente que viene a ver los adornos y a conocernos”.

Calles iluminadas por Navidad en Alcaracejos. / Rafa Sánchez

Todos los detalles aparecen iluminados y al respecto los vecinos recomiendan ver la decoración de día y también al caer la tarde o por la noche, cuando luce esa iluminación.

Por otro lado, en rincones el segundo premio ha sido para el de la calle Sol; el tercero, para Velázquez; el cuarto, para Capitán Ferrer Morales; y el quinto, para el de la calle Maestro Miguel López. También todos los edificios municipales están iluminados.

La calle más navideña se puede disfrutar hasta el 6 de enero.