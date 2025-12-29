Programa Ruralizarse
Más de 400 jóvenes participan en los talleres y charlas de ‘Los Pedroches, territorio y futuro’ promovidos por la mancomunidad
Esta acción se centra en conectar a todos los implicados en el futuro de la población que se encuentra en periodo de formación o buscando oportunidades laborales en el medio rural
Más de 400 jóvenes de la comarca han participado en Los Pedroches, territorio y futuro, una iniciativa de la mancomunidad de municipios de Los Pedroches cuyo objetivo es incentivar la retención de talento joven y difundir los valores de esta zona rural como espacio de oportunidades para el emprendimiento y el empleo.
Esta acción, que cuenta con la financiación del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, se centra en conectar a todos los implicados en el futuro de la población que se encuentra en periodo de formación o buscando oportunidades laborales en el medio rural.
Junto a una serie de acciones de comunicación a través de redes sociales y de medios de comunicación de la comarca, Los Pedroches, territorio y futuro ha desarrollado la actividad Ruralizarse, cinco talleres con alumnos de institutos de enseñanza secundaria de la comarca, charlas programadas con agentes locales vinculados al emprendimiento, la docencia y la empresa y un networking comarcal de identificación de sinergias entre iniciativas ciudadanas, ayudas y espacios públicos.
Además, los implicados en este proyecto han participaron en distintos encuentros de emprendimiento de Los Pedroches, en especial vinculados a los alumnos de secundaria y de distintas actividades formativas.
Durante las distintas actividades reseñadas, se ha difundido una encuesta que servirá para la dinámica de validación de ideas y con la que se pretende obtener una foto fija de la situación de la comarca de Los Pedroches con respecto a las perspectivas de futuro de los jóvenes del territorio. La encuesta se puede completar hasta el día 30 de diciembre en este enlace.
- El juez Manuel Marchena apadrina a la nueva promoción de letrados del Colegio de Abogados de Lucena
- Un viaje a Cazorla que vale 20.000 euros: 'Todavía no me lo creo
- Priego de Córdoba, Santaella y Montilla se alzan con los premios del Concurso Provincial de Belenes
- La Junta publica el nuevo proyecto de conexión de La Colada con la vista puesta en la CHG
- La Junta de Andalucía mejora del firme de la carretera A-318 a su paso por Cabra
- La Guardia Civil desmantela dos activos puntos de venta de droga y detiene a dos personas en La Carlota
- Un cuento de Navidad: los pueblos de Córdoba que no hay que perderse en estas fechas
- La Guardia Civil concluye la operación contra el tráfico de drogas en la provincia de Córdoba con 16 detenidos, seis de ellos en prisión