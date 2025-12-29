Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Más de 400 jóvenes participan en los talleres y charlas de ‘Los Pedroches, territorio y futuro’ promovidos por la mancomunidad

Esta acción se centra en conectar a todos los implicados en el futuro de la población que se encuentra en periodo de formación o buscando oportunidades laborales en el medio rural

Uno de los encuentros de Ruralizarte, en Los Pedroches.

Uno de los encuentros de Ruralizarte, en Los Pedroches.

Más de 400 jóvenes de la comarca han participado en Los Pedroches, territorio y futuro, una iniciativa de la mancomunidad de municipios de Los Pedroches cuyo objetivo es incentivar la retención de talento joven y difundir los valores de esta zona rural como espacio de oportunidades para el emprendimiento y el empleo.

Esta acción, que cuenta con la financiación del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, se centra en conectar a todos los implicados en el futuro de la población que se encuentra en periodo de formación o buscando oportunidades laborales en el medio rural.

Junto a una serie de acciones de comunicación a través de redes sociales y de medios de comunicación de la comarca, Los Pedroches, territorio y futuro ha desarrollado la actividad Ruralizarse, cinco talleres con alumnos de institutos de enseñanza secundaria de la comarca, charlas programadas con agentes locales vinculados al emprendimiento, la docencia y la empresa y un networking comarcal de identificación de sinergias entre iniciativas ciudadanas, ayudas y espacios públicos.

Un taller del programa Ruralizarte promovido por la Mancomunidad de Los Pedroches.

Además, los implicados en este proyecto han participaron en distintos encuentros de emprendimiento de Los Pedroches, en especial vinculados a los alumnos de secundaria y de distintas actividades formativas.

Durante las distintas actividades reseñadas, se ha difundido una encuesta que servirá para la dinámica de validación de ideas y con la que se pretende obtener una foto fija de la situación de la comarca de Los Pedroches con respecto a las perspectivas de futuro de los jóvenes del territorio. La encuesta se puede completar hasta el día 30 de diciembre en este enlace.

