El temporal obliga a cortar por inundación la carretera CO-4207 entre Montalbán y Montilla

El temporal de lluvia que afecta este domingo a buena parte del país ha provocado el corte de varias carreteras secundarias por acumulación de agua, entre ellas una vía en la provincia de Córdoba, entre Montalbán y Montilla, según la información facilitada por la Dirección General de Tráfico (DGT). Las lluvias intensas registradas desde ayer y durante la madrugada de este domingo han dejado acumulados cercanos a los 30 litros por metro cuadrado en algunos puntos de la provincia cordobesa.

En concreto, permanece cerrada al tráfico la carretera CO-4207, entre los puntos kilométricos 4,0 y 6,0, a su paso por el término municipal de Montilla, en ambos sentidos de la circulación y en todos sus carriles. El corte afecta al tramo en dirección a Montalbán y se mantiene activo desde las 10.12 horas de este domingo, con nivel de servicio negro, lo que implica la interrupción total del tráfico.

En total, seis carreteras secundarias permanecen cortadas por acumulaciones de agua en distintos puntos de Andalucía, Murcia, Girona y Castellón, mientras que la nieve y el hielo continúan afectando a otras trece vías, con tramos cerrados y restricciones a la circulación en zonas de montaña.

Aviso de la DGT. / CÓRDOBA

En el caso de Córdoba, la lluvia ha obligado a interrumpir el tráfico en una carretera secundaria a la altura de Jarata, en una jornada marcada por un episodio de lluvias intensas que ha activado avisos meteorológicos en amplias zonas del sur y el este peninsular. Aunque los avisos más severos se concentran en Murcia —con nivel rojo en la Vega del Segura—, la inestabilidad también ha tenido impacto en la red viaria cordobesa.

A esta situación se suman diversos accidentes que complican la circulación en vías principales de otras provincias, así como cortes y restricciones por nieve en carreteras de montaña de Almería, Granada, Asturias, Salamanca, Navarra y Barcelona, donde es obligatorio el uso de cadenas o neumáticos de invierno en varios tramos.

La DGT, que prevé 8,3 millones de desplazamientos durante esta fase de la operación especial de tráfico, recomienda evitar las zonas afectadas por el temporal, mantenerse informado del estado de las carreteras y extremar la precaución, especialmente en áreas con avisos meteorológicos activos.