La necrópolis judía de Lucena contará con un centro de interpretación para recibir a turistas

El fortalecimiento del turismo sefardí ampara la nueva intervención concebida por el Ayuntamiento de Lucena en el recinto de la necrópolis judía. Con una planificación plurianual, el equipamiento complementario aumentará con la edificación de un centro de recepción de visitantes.

El presupuesto de 2026, aprobado a final de noviembre, contempla una primera partida, estipulada en 18.000 euros, y destinada directamente a la redacción del proyecto técnico. Este espacio anexo se ubicará en un inmueble adquirido previamente por el Consistorio y situado en la calle contigua Tras la Parra.

El edil de Turismo, Francisco Barbancho, explica que resulta «muy necesario» disponer de una estancia de estas características porque el flujo de visitantes, de diferentes nacionalidades, «va creciendo» y la demanda generada precisa de «un trato y una consideración importantes».

La necrópolis judía, descubierta en el año 2006 durante la construcción de la ronda de circunvalación en el sector sur, constituye uno de los elementos turísticos más singulares y potentes del municipio. El Consistorio pretende conferirle a la futura dotación, igualmente, una funcionalidad divulgativa enfocada a la interpretación histórica y cultural del cementerio medieval y andalusí.

Visita realizada por el presidente y el gerente de la Red de Juderías, junto al alcalde y el edil de Turismo. / M. González

A mediados de diciembre, el Consistorio conmemoró, justamente el día 18, el decimocuarto aniversario de los reenterramientos oficiados en la necrópolis judía, con la visita institucional, en sus últimos días de mandato, del presidente actual de la Red de Juderías de España, César Fernández, alcalde de la localidad de Ribadavia, en la provincia de Orense; y del gerente de la entidad nacional, Iñaki Echeveste.

El alcalde de Lucena, Aurelio Fernández, incidió en la trascendencia de pertenecer a Caminos de Sefarad por la pretensión compartida de «conservar, mantener y difundir» el patrimonio colectivo y afirmó que, después de un tiempo de incertidumbre, las expectativas alumbran «un futuro prometedor y muy atractivo», por ejemplo, tras el regreso de Sevilla y la incorporación definitiva de Calatayud, Melilla, Uncastillo, Llerena y Valencia de Alcántara, elevándose a 27 la cifra de miembros en el trigésimo aniversario de la fundación de la Red de Juderías de España.

Durante la comparecencia protagonizada en el despacho de la Alcaldía, el presidente, César Fernández, erigió a la ciudad de Lucena como modelo «en las buenas prácticas» al proteger y exhibir su legado sefardí y por «el compromiso» perseverante. Unos principios y actitudes que, en opinión de Fernández, generan «el atractivo» para la adhesión de otras localidades. En el mismo sentido, alabó «el dinamismo» encarnado por Lucena.

La necrópolis judía emergió con unas 346 tumbas y los restos óseos se identificaron temporalmente entre los años 1000 y 1050, coincidiendo con el período de florecimiento de la época judía de Lucena. En sucesivas actuaciones, el Ayuntamiento acometió el vallado perimetral; la instalación de paneles informativos sobre la escuela talmúdica o los reenterramientos; la recreación de cuatro tumbas que muestran respectivas tipologías funerarias; la habilitación de una fuente vinculada al proceso de purificación; y, finalmente, el establecimiento de recorridos accesibles para personas con movilidad reducida, convirtiéndose en el primer cementerio judío libre de barreras arquitectónicas en el panorama nacional.