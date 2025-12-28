Hacienda desestima las alegaciones del Ayuntamiento de Palma del Río para acceder a los fondos EDIL

El primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Palma del Río, Juan Trujillo, ha informado, a través de un vídeo difundido en redes sociales, de que ya existe respuesta, negativa, del Ministerio de Hacienda a las alegaciones presentadas por el Consistorio en relación con la resolución de los fondos europeos. Cabe recordar que la propuesta del Consistorio, Palma del Río, ciudad de futuro, fue rechazada por la comisión de evaluación al no alcanzar la puntuación mínima exigida para optar a esta convocatoria de los fondos EDIL. Ante esta decisión, el Ayuntamiento presentó alegaciones, manifestando su desacuerdo, principalmente, con la baremación aplicada a los distintos ítems de valoración establecidos en la convocatoria.

Según ha indicado Trujillo, la respuesta del Ministerio de Hacienda a dichas alegaciones es que “no tenemos derecho a los fondos europeos”, al haber sido estas desestimadas. “Desde el equipo de gobierno queremos mostrar nuestro más sincero rechazo a esta resolución e indicar también que tenemos abiertas todas las herramientas legales, y que no vamos a cejar en el empeño de continuar luchando por lo que creemos que nos merecemos”, expresó el teniente de alcalde en el citado vídeo.

Por su parte, la alcaldesa de Palma del Río, Matilde Esteo, ha señalado a este periódico que no comparte la valoración realizada por la comisión evaluadora. “Yo no puedo permitir que valoren a cero puntos el reto demográfico cuando está más que acreditado que hemos perdido población; no puedo aceptar eso”, afirmó la alcaldesa, añadiendo que este no es el único apartado de la evaluación con el que el Ayuntamiento discrepa y que puede demostrarlo.

Actualmente, aún no existe una resolución definitiva con pie de recurso, es decir, una resolución que permita la presentación de un recurso de alzada o acudir directamente a los tribunales. No obstante, Esteo ha adelantado que la decisión del Consistorio es “recurrir con los medios propios de este Ayuntamiento, con nuestros asesores jurídicos, porque estamos convencidos de que el proyecto no se ha valorado adecuadamente”.

La alcaldesa ha mantenido contacto con otros alcaldes de municipios cuyos proyectos también han sido desestimados y considera que “podría haberse hecho un reparto entre todas las ciudades para no dejar ninguna fuera, y no se ha hecho”. En este contexto, el Ayuntamiento está a la espera de la resolución definitiva para actuar y recurrir “hasta la última instancia administrativa y judicial”, tal y como indicó Esteo.

El proyecto contemplaba la creación de una ciudad deportiva

Palma del Río, ciudad de futuro es el proyecto presentado por el Consistorio palmeño, que contemplaba la creación de una ciudad deportiva y cultural mediante la ampliación de la actual zona polideportiva, incorporando nuevas zonas verdes, un anfiteatro, una residencia de deportistas y un nuevo pabellón cubierto. Asimismo, incluía la dotación de sombra vegetal en toda la Gran Vía Aulio Cornelio y la creación de un polo de emprendimiento con varias naves industriales en el polígono. La inversión prevista ascendía a 15 millones de euros.

Pistas de tenis en el complejo deportivo El Pandero de Palma del Río. / CÓRDOBA

Mientras tanto, el Ayuntamiento está optando por ejecutar parte de estas actuaciones con fondos propios o con financiación de otras administraciones, tal y como ya avanzó Juan Trujillo. Es el caso de la ampliación de la zona de playa de la piscina municipal, incluida en los presupuestos de 2026 como una de las inversiones municipales y que formaba parte del proyecto presentado a los fondos europeos.