Fuente Carreteros vuelve a danzar con Los Locos y el Oso

Fuente Carreteros ha vuelto a disfrutar este 28 de diciembre de la Danza de Los Locos y el Baile del Oso, su fiesta más singular y popular, que ha congregado a cientos de personas en la Plaza Real del municipio colono, entre ellas, vecinos, emigrantes y turistas.

La localidad carretereña tiene el mérito de ser la única de las Nuevas Poblaciones de Sierra Morena y Andalucía fundadas por Carlos III a finales del siglo XVIII que conserva una tradición viva traída por los colonos centroeuropeos que repoblaron estas tierras. Un baile pintoresco y de carácter folklórico-religioso que es su seña de identidad.

El día ha comenzado con la clásica degustación de pestiños y anís mientras que el grupo de danzantes y músicos se preparaban en las dependencias municipales. Un ritual que lleva su tiempo y que requiere la intervención de mujeres del pueblo expertas en estas lides, normalmente las madres, abuelas u otros familiares de los locos.

El Baile de los Locos de Fuente Carreteros, en imágenes / A.J.González

Bandas rojas sobre la camisa

Estos van ataviados con un pañuelo en la cabeza, anudado a la izquierda, y otro en el cuello, de color blanco sujetado en dos anillos, camisa blanca, cruzada por dos bandas rojas y adornadas con alhajas, fajín azul, dos faldas de encajes bajo las cuales se ven unos pantalones anudados bajo las rodillas, unos leotardos blancos y zapatillas blancas atadas con cintas alrededor de las piernas.

Poco después de las 12 del mediodía el estruendo de los trabucos anunciaba la salida por la puerta del Consistorio. La comitiva se abrió paso entre la muchedumbre en dirección a la iglesia, donde se ejecutó la primera pieza de baile en honor a la patrona, la Virgen de Guadalupe. Luego se realizaron otras tres danzas en la plaza, siempre al ritmo que marcan las guitarras, castañuelas, pandereta, pandero y carrasquiña, bajo la dirección del capitán de espadas y dedicadas a las mujeres que les ayudan a vestirse, al público y a los locos de ayer, hoy y siempre.

El Baile del Oso es uno de los momentos más esperados. / A.J. González

La llegada del Oso

Antes de la última danza irrumpió en escena el Oso -en realidad es una osa y se llama Mariana- y su domador, intentando asustar a los más pequeños y revolcándose por el suelo. Su baile tiene una simbología vinculada a lo agrario y religioso. Está basado en la superstición terrenal, con la idea de espantar los malos augurios, acontecimientos y cosechas, para que dejasen paso a un año fructífero y lleno de trabajo.

Por su parte, y según la teoría más fiable, el baile de los locos representa la matanza organizada por el Rey Herodes, que mandó matar a todos los recién nacidos e inocentes. De ahí que se represente el 28 de diciembre.

El colofón al baile se ha puesto ante la casa del loco más longevo, Antonio Romero El Chori, de 81 años, que formara parte tocando los platillos de aquella formación que recuperó la danza en 1982 después de bastantes años desaparecida.