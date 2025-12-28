Fuente Carreteros se vuelve 'loco' con su tradición más genuina

Fuente Carreteros ha vuelto a disfrutar este 28 de diciembre de la Danza de Los Locos y el Baile del Oso, su fiesta más singular y popular, que ha congregado a cientos de personas en la Plaza Real del municipio colono, entre ellas, vecinos, emigrantes y turistas.

La localidad carretereña tiene el mérito de ser la única de las Nuevas Poblaciones de Sierra Morena y Andalucía fundadas por Carlos III a finales del siglo XVIII que conserva una tradición viva traída por los colonos centroeuropeos que repoblaron estas tierras. Un baile pintoresco y de carácter folklórico-religioso que es su seña de identidad.

La lluvia decidió hacer un paréntesis y con la salida del sol comenzaron los prolegómenos del evento, destacando la degustación de pestiños y anís servida por el Ayuntamiento entre los asistentes para ir entrando en ambiente. Asimismo, los más curiosos se acercaban a un estand donde la nueva Asociación Cultural María Zambrano ponía a la venta una serie de artículos relacionados con la jornada, siendo los más llamativos unas figuras de porcelana representado a los locos, así como huevos pintados, almanaques, llaveros, etcétera, con el fin de promocionar la tradición.

El Baile de los Locos de Fuente Carreteros, en imágenes / A.J.González

Mientras tanto, el grupo de danzantes y músicos ultimaban sus preparativos en las dependencias municipales. Un ritual que lleva su tiempo y que requiere la intervención de mujeres del pueblo expertas en estas lides, normalmente las madres, abuelas u otros familiares de los locos.

Bandas rojas sobre la camisa

Estos van ataviados con un pañuelo en la cabeza, anudado a la izquierda, y otro en el cuello, de color blanco sujetado en dos anillos, camisa blanca, cruzada por dos bandas rojas y adornadas con alhajas, fajín azul, dos faldas de encajes bajo las cuales se ven unos pantalones anudados bajo las rodillas, unos leotardos blancos y zapatillas blancas atadas con cintas alrededor de las piernas.

Poco después de las 12 del mediodía el estruendo de los trabucos anunciaba la salida por la puerta del Consistorio. La comitiva se abrió paso entre la muchedumbre en dirección a la iglesia, donde se ejecutó la primera pieza de baile en honor a la patrona, la Virgen de Guadalupe. Luego se realizaron otras tres danzas en la plaza, siempre al ritmo que marcan las guitarras, castañuelas, pandereta, pandero y carrasquiña, bajo la dirección del capitán de espadas y dedicadas a las mujeres que les ayudan a vestirse, al público y a los locos de ayer, hoy y siempre.

La llegada del Oso

Antes de la última danza irrumpió en escena el Oso -en realidad es una osa y se llama Mariana- y su domador, intentando asustar a los más pequeños y revolcándose por el suelo. Su baile tiene una simbología vinculada a lo agrario y religioso. Está basado en la superstición terrenal, con la idea de espantar los malos augurios, acontecimientos y cosechas, para que dejasen paso a un año fructífero y lleno de trabajo.

Por su parte, y según la teoría más fiable, el baile de los locos representa la matanza organizada por el Rey Herodes, que mandó matar a todos los recién nacidos e inocentes. De ahí que se represente el 28 de diciembre.

El colofón al baile se ha puesto ante la casa del loco más longevo, Antonio Romero El Chori, de 81 años, que formara parte tocando los platillos de aquella formación que recuperó la danza en 1982 después de bastantes años desaparecida.

Tradición

Cuarenta y tres años han pasado en los que la danza no ha faltado a su cita en Fuente Carreteros exceptuando las ediciones de 2020 y 2021 por la pandemia del covid. En la actualidad el grupo atraviesa un buen estado de salud, conjugándose juventud y veteranía. Incluso este año ha aumentado en uno el número de danzantes.

Uno de sus integrantes, Abraham, comentaba precisamente que esta circunstancia “nos ha llevado a introducir algún cambio en la ejecución del baile para que entrásemos todos y la verdad es que ha quedado bastante bien para haberlo hecho sobre la marcha, aunque lo básico lo ensayamos varias semana antes”.

Por su parte, el alcalde, Alberto Ruiz, señalaba que “desde el Ayuntamiento seguiremos potenciando esta tradición entre las nuevas generaciones con alguna iniciativa ente el alumnado del CEIP Blas Infante”.