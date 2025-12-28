Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
ViviendaDanza de los locosDesaparecidos MálagaLluvia en CórdobaFrancisco TriviñoMenú NocheviejaDía de los InocentesLos libros de 2026Córdoba CF
instagramlinkedin

Cooperación

La Diputación de Córdoba se suma a un proyecto de Ambessa en Etiopía para ayudar a niños huérfanos

La firma de un convenio de colaboración entre la institución y la ONG permitirá la dotación de camas y alimentación básica a menores de Holeta Genet

Firma del convenio entre la Diputación de Córdoba y Ambessa.

Firma del convenio entre la Diputación de Córdoba y Ambessa. / CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

La Diputación de Córdoba colaborará, gracias a la firma de un convenio, con la ONG Ambessa en el desarrollo de acciones en Holeta Genet (Etiopía), dirigidas a niños y niñas en situación de orfandad y abandono, “una iniciativa que busca mejorar sus condiciones de vida y fomentar su desarrollo emocional social y educativo”.

Así lo ha explicado el presidente de la institución provincial, Salvador Fuentes, durante la firma del acuerdo que “supondrá el desarrollo del proyecto denominado Circo y Arte en Holeta, y que contribuirá a que unos 60 menores de Holeta Genet puedan tener acceso a algunos elementos esenciales como camas dignas y una alimentación básica”.

Fuentes ha detallado que “esta iniciativa recoge la construcción e instalación de diez literas completas; la realización de espectáculos circenses con la compañía Pepe Ciclos y talleres de convivencia y acompañamiento”.

“Desde Ambessa nos recuerdan que Etiopía es uno de los países más pobres del mundo, con más de 100 millones de habitantes y afectado por conflictos armados, siendo los niños y niñas el colectivo más gravemente afectado”, ha apostillado Fuentes.

Noticias relacionadas y más

El máximo responsable de la institución provincial ha hecho referencia a que “en Holeta Genet, muchos menores viven en condiciones de abandono y extrema pobreza”. También destaca que Ambessa "lleva más de 13 años trabajando en la zona, creando orfanatos, centros educativos y sanitarios, con un impacto directo en la vida de cientos de niños, por lo que sumarnos a su proyecto nos garantiza que la ayuda llegará y lo hará de una manera directa y efectiva”.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Junta de Andalucía mejora del firme de la carretera A-318 a su paso por Cabra
  2. El juez Manuel Marchena apadrina a la nueva promoción de letrados del Colegio de Abogados de Lucena
  3. Un viaje a Cazorla que vale 20.000 euros: 'Todavía no me lo creo
  4. Priego de Córdoba, Santaella y Montilla se alzan con los premios del Concurso Provincial de Belenes
  5. La Junta publica el nuevo proyecto de conexión de La Colada con la vista puesta en la CHG
  6. La Junta licita el proyecto de las obras de la A-306 en Córdoba por más de 400.000 euros
  7. La Guardia Civil desmantela dos activos puntos de venta de droga y detiene a dos personas en La Carlota
  8. Un cuento de Navidad: los pueblos de Córdoba que no hay que perderse en estas fechas

Fuente Carreteros vuelve a danzar con Los Locos y el Oso

Fuente Carreteros vuelve a danzar con Los Locos y el Oso

La Diputación de Córdoba se suma a un proyecto de Ambessa en Etiopía para ayudar a niños huérfanos

La Diputación de Córdoba se suma a un proyecto de Ambessa en Etiopía para ayudar a niños huérfanos

El cielo se despeja en Córdoba y el termómetro se prepara para volver a caer, ¿regresará el sol?

El cielo se despeja en Córdoba y el termómetro se prepara para volver a caer, ¿regresará el sol?

La necrópolis judía de Lucena contará con un centro de interpretación para recibir a turistas

La necrópolis judía de Lucena contará con un centro de interpretación para recibir a turistas

Las peñas Córdoba CF y Luis de Córdoba y el Motoclub Posadas, Premios Rosa Malena de Posadas 2025

Las peñas Córdoba CF y Luis de Córdoba y el Motoclub Posadas, Premios Rosa Malena de Posadas 2025

Los Juegos del Frío llenan de diversión el último sábado del año en Hinojosa

El Ayuntamiento de Villanueva de Córdoba presenta al sector el plan local de comercio

El Ayuntamiento de Villanueva de Córdoba presenta al sector el plan local de comercio

Todo apunta a que la muerte de un temporero en la carretera de Adamuz se debió a un accidente

Todo apunta a que la muerte de un temporero en la carretera de Adamuz se debió a un accidente
Tracking Pixel Contents