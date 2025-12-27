El plan de arbolado de Lucena contempla la plantación de un centenar de ejemplares más

El plan de arbolado de Lucena avanzará, en breves fechas, por el trazado de la ronda Sur. El Ayuntamiento de Lucena acaba de adjudicar, a través del sistema dinámico de adquisición, las dos primeras fases a la empresa Oliplant Zonas Verdes por un importe global de 35.000 euros. En consecuencia, se prevé un comienzo inminente de los trabajos. Esta actuación procede de un acuerdo cerrado a mitad del año 2024 entre el equipo de gobierno popular y Ciudadanos, respecto del destino de los remanentes de Tesorería del ejercicio anterior.

Los ejemplares, exactamente 86 almeces, se ubicarán en el margen derecho anexo a la zona sin edificar en el trazado (de oeste a este) comprendido entre la avenida de la Guardia Civil y la rotonda que conduce hacia la carretera del santuario de Aras.

El Consistorio actúa en este sector con la finalidad de reportar unas condiciones más favorables y generar espacios de sombra naturales a quienes habitualmente transitan por un recorrido previamente asfaltado en el flanco contiguo a las viviendas. El alcalde, Aurelio Fernández, confirma que “la idea es completar” el itinerario completo de la ronda Sur y acometer progresivamente siguientes intervenciones.

Plazo de ejecución

Cada uno de los contratos concedidos a Oliplant Zonas Verdes requiere de un plazo de ejecución de dos meses. A cada una de las licitaciones sólo ha optado esta propuesta económica y técnica. La oferta aceptada, en la zona una, asciende a 19.286 euros, insertándose 47 almeces, mientras que en la zona dos, con 39 ejemplares de la misma tipología, finalmente ha sido estipulada en 16.024 euros.

El proyecto inicial consistía en la ubicación de árboles de gran porte y el pliego abarca tanto el suministro como la plantación de arboleda. A priori, la distancia definida entre cada ejemplar consistirá en unos cinco metros. Con anterioridad a la redacción del documento técnico por parte de los técnicos municipales, el colectivo naturalista Mejorana realizó una planificación en este entorno de la ronda Sur, que requería de unos 300 ejemplares.

Ronda del Valle

Al mismo tiempo, el Ayuntamiento acaba de formalizar el contrato para la ejecución de una segunda fase del plan de arbolado en la Ronda del Valle, otro de los espacios preferentes en esta iniciativa medioambiental. A comienzos de este año terminaba la colocación de 23 almeces, especie elegida por su adaptación a las condiciones atmosféricas del territorio, entre las calles Corazón de Jesús y Cádiz, con una partida de 26.000 euros, y que incluía elementos de protección frente a los vehículos y actos vandálicos. Una cifra económica similar, al conllevar obra civil, posibilita ahora la ubicación de otros 23 árboles desde la intersección con la calle Cádiz hasta la avenida Miguel Cuenca Valdivia, en el final de esta Ronda del Valle. Después de culminar la adquisición de los ejemplares, operarios del área municipal de Parques y Jardines se encargarán de efectuar la acción material con los respectivos almeces.