Las peñas Córdoba CF y Luis de Córdoba y el Motoclub Posadas, Premios Rosa Malena de Posadas 2025

El Ayuntamiento de Posadas ha hecho entrega de los Premios Rosa Malena 2025, uno de los reconocimientos más importantes del municipio que nacieron en 2020 con el objetivo de homenajear a asociaciones, entidades y personas que destacan por su aportación social, cultural, deportiva, empresarial o solidaria en la vida del pueblo. En esta edición los galardonados han sido tres colectivos con una dilatada trayectoria: la Peña del Córdoba CF, la Peña Cultural Flamenca Luis de Córdoba y el Motoclub Posadas.

La peña más veterana del Córdoba Club de Fútbol es malena y ha cumplido 50 años en este 2025. Es distinguida por su fidelidad, pasión y apoyo constante al deporte. Esta peña no solo representa los valores del fútbol y del sentimiento blanquiverde, sino que también actúa como punto de encuentro para vecinos y vecinas, promoviendo la unión, la amistad y el orgullo deportivo en la localidad.

En defensa del flamenco

La Peña Cultural Flamenca Luis de Córdoba recibe el Premio Rosa Malena por su incansable labor en la defensa y difusión del flamenco como patrimonio cultural. Tras sus 45 años de historia y gracias a su trabajo, el cante, el toque y el baile siguen vivos en el municipio, acercando esta expresión artística a nuevas generaciones y manteniendo viva una de nuestras señas de identidad más profundas.

El próximo año, y de manos del Ayuntamiento, esta Peña Flamenca verá hecho realidad otra de sus apuestas por el flamenco y por la figura de su titular, Luis de Córdoba. Podrá sumar a sus éxitos cosechados la apertura de la Casa del Flamenco Luis de Córdoba, que está muy avanzada y pronto verá la luz.

El Motoclub Posadas / EVARISTO GUZMÁN

Motoclub Posadas

El Motoclub Posadas recibe este reconocimiento, tras sus 35 años de historia, por su labor como colectivo en el ámbito deportivo, dinamizando el deporte del motor y la convivencia. Desde su creación, allá por los años 90, y durante este tiempo, han mantenido una actividad constante, organizando y participando en multitud de pruebas y colaborando con otros motoclubes, con asociaciones deportivas locales y con el Ayuntamiento de Posadas en numerosas actividades. A través de concentraciones, eventos y actividades solidarias, el motoclub ha fomentado el compañerismo, el turismo y la proyección de Posadas, siempre desde el respeto, la seguridad y el compromiso social.

La gala ha estado amenizada por la cantaora Esther Merino y el guitarrista Niño Seve. El Ayuntamiento ha dado las gracias a Plantas Continental, a la artesana, Ana Magdaleno, y a la Asociación de Cesteros por su colaboración.