Los Juegos del Frío llenan de diversión el último sábado del año en Hinojosa

Un total de catorce equipos, formados por diez componentes, y cada uno identificado con un gorro de Papá Noel diferente, han tomado parte este sábado en los Juegos del Frío, una iniciativa lúdica del Ayuntamiento de Hinojosa del Duque para el último sábado del año, que cuenta con 1.000 euros en premios.

Se trata de "reunir a un grupo de amigos, con como mínimo 16 años, para formar un equipo y pasarlo en grande en este enclave especial y navideño como es la plaza de la Catedral de la Sierra”, según destaca el alcalde, Matías González, que indica que en sólo tres ediciones “es un evento que nos reclaman y que no puede faltar en estos días”.

Anís, polvorones y mucho más

La jornada ha comenzado con la presentación de los catorce equipos y con la realización de diez pruebas de habilidad, que incluían la diversión como componente esencial. Así, en El chorreón se trata de escanciar, aunque en este caso, una botella de anís; en Al bote hay que lograr que un palo de madera entre en una botella sujetando la cuerda que lo sostiene con unas gafas; y en El polvorón, un componente de cada equipo se come uno y, mientras escucha una canción, tiene que cantarla para que el equipo adivine de qué melodía se trata.

Los juegos del frío de Hinojosa, en imágenes / A.J.González

Cuidado que resbala es un juego nuevo que consiste en atravesar un recorrido en colchonetas; Que no caiga premia al equipo que se pasa una manzana con los dientes y sin caerse; y en Feliz año hay que comerse las uvas a toda velocidad. Además, quienes encuentran las coronas de los Reyes Magos, escondidas en las calles aledañas a la plaza, suman puntos extra.

"La primera norma es disfrutar"

La mañana del sábado ha estado animada por el dj Robben Wolas, mientras que al finalizar ha tenido lugar una actuación del grupo flamenco de versiones Alambique. Los jueces o árbitros velan por el cumplimiento de las bases, con el cronómetro en mano y otorgando los puntos y las penalizaciones, aunque en los Juegos del Frío no se trata de competir sino de pasarlo bien. Como destaca el concejal Enrique Delgado, “la primera norma es disfrutar del juego”.