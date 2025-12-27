El Ayuntamiento de Villanueva de Córdoba presenta al sector el plan local de comercio

El teatro municipal de Villanueva de Córdoba ha acogido la presentación del Plan Estratégico del Comercio de Villanueva de Córdoba en un acto al que estaba convocado por el tejido empresarial de la localidad y en el que participó el alcalde, Isaac Reyes.

Durante la presentación, el alcalde destacó que este plan es un documento clave diseñado para impulsar la competitividad y la modernización del sector del comercio.

La jornada reunió a una nutrida representación de comerciantes y empresarios de la localidad, lo que, a juicio del alcalde, «evidencia el compromiso del sector privado con el desarrollo económico del municipio».

Durante el encuentro se expusieron las líneas maestras del plan estratégico que busca no solo dinamizar las ventas, sino también adaptar el comercio de proximidad a los nuevos hábitos de consumo y retos digitales.

Tras la exposición técnica, la sesión derivó en un debate «sumamente productivo», según indicó el alcalde durante su intervención en la presentación del mismo.

El Consistorio jarote explicó que los representantes empresariales «compartieron sus inquietudes, experiencias y propuestas, generando un intercambio de ideas de gran valor para la implementación del proyecto».

El Plan Estratégico de Comercio de Villanueva de Córdoba, tras el acto de presentación que tuvo lugar en el teatro municipal, continúa con sus trámites hasta su puesta en marcha.