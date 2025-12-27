Todo apunta a que la muerte de un temporero en la carretera de Adamuz se debió a un accidente

Las primeras investigaciones llevadas a cabo para esclarecer la aparición de un cadáver en la carretera que une Adamuz con el pantano de El Arenoso (Córdoba) apuntan a que todo se trató de un fatídico accidente. Según han explicado a este periódico fuentes cercanas al caso este sábado, los trabajos hacen pensar que la muerte del hombre, un temporero, se debió a un accidente de tráfico.

No se ha confirmado, de momento, la máxima de que si hubiera otras personas implicadas en el suceso, éstas se dieran a la fuga. Fue este viernes cuando se conoció que la Guardia Civil de Córdoba está investigando la muerte de un temporero cuyo cadáver ha sido encontrado bajo un coche en la citada carretera.

Dentro de la investigación, no se ha producido ninguna detención. De momento, la investigación sigue abierta para esclarecer por completo qué pudo ocurrir. Cabe recordar que hace unos días este periódico informó del fallecimiento de un hombre, de 59 años de edad, después de ser atropellado en la carretera A-3000. El Instituto armado no ha confirmado si este atropello guarda relación con la investigación actualmente en curso.