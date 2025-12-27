Sucesos
Todo apunta a que la muerte de un temporero en la carretera de Adamuz se debió a un accidente
La investigación sigue abierta para conocer a fondo las causas del trágico suceso
Las primeras investigaciones llevadas a cabo para esclarecer la aparición de un cadáver en la carretera que une Adamuz con el pantano de El Arenoso (Córdoba) apuntan a que todo se trató de un fatídico accidente. Según han explicado a este periódico fuentes cercanas al caso este sábado, los trabajos hacen pensar que la muerte del hombre, un temporero, se debió a un accidente de tráfico.
No se ha confirmado, de momento, la máxima de que si hubiera otras personas implicadas en el suceso, éstas se dieran a la fuga. Fue este viernes cuando se conoció que la Guardia Civil de Córdoba está investigando la muerte de un temporero cuyo cadáver ha sido encontrado bajo un coche en la citada carretera.
Dentro de la investigación, no se ha producido ninguna detención. De momento, la investigación sigue abierta para esclarecer por completo qué pudo ocurrir. Cabe recordar que hace unos días este periódico informó del fallecimiento de un hombre, de 59 años de edad, después de ser atropellado en la carretera A-3000. El Instituto armado no ha confirmado si este atropello guarda relación con la investigación actualmente en curso.
- La Junta de Andalucía mejora del firme de la carretera A-318 a su paso por Cabra
- El juez Manuel Marchena apadrina a la nueva promoción de letrados del Colegio de Abogados de Lucena
- Un fallecido y dos heridos por el incendio de una vivienda en Aguilar de la Frontera
- Un viaje a Cazorla que vale 20.000 euros: 'Todavía no me lo creo
- Priego de Córdoba, Santaella y Montilla se alzan con los premios del Concurso Provincial de Belenes
- La Junta licita el proyecto de las obras de la A-306 en Córdoba por más de 400.000 euros
- La Guardia Civil desmantela dos activos puntos de venta de droga y detiene a dos personas en La Carlota
- Un cuento de Navidad: los pueblos de Córdoba que no hay que perderse en estas fechas