Villanueva de Córdoba consolida en 2025 el proyecto Dehesa Circular

El Ayuntamiento de Villanueva de Córdoba ha realizado un balance positivo de las actuaciones desarrolladas durante el año 2025 en el marco del proyecto Dehesa Circular ODS, una iniciativa que apuesta por un modelo de desarrollo rural sostenible basado en la economía circular, la innovación y la puesta en valor de la dehesa como recurso.

Dehesa Circular ODS está financiado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, en el marco de la convocatoria de subvenciones para el impulso de la Agenda 2030. Este año ha centrado sus actuaciones en sentar las bases organizativas, formativas y de sensibilización necesarias para su desarrollo a medio y largo plazo. Entre las principales acciones destaca la creación de un grupo motor, integrado por el Ayuntamiento de Villanueva de Córdoba, la Denominación de Origen Protegida Los Pedroches y representantes del tejido empresarial local, con el fin de coordinar y orientar estratégicamente el proyecto.

Celebración de seminarios y jornadas

En el ámbito de la formación y transferencia de conocimiento, se celebraron varios seminarios y jornadas técnicas dirigidas a agentes locales, profesionales del sector agroganadero y empresarial, centradas en economía circular, nuevos modelos de negocio, digitalización e innovación tecnológica aplicada a la gestión sostenible de las explotaciones.

El proyecto tuvo también una presencia destacada en la 25ª Feria del Jamón de Bellota 100% ibérico DOP Los Pedroches. En este foro se abordaron cuestiones como la modernización del sector, el uso de la tecnología y los datos, la biodiversidad de la dehesa y las oportunidades que ofrece la economía circular para generar valor añadido en el territorio.

El cuidado de la dehesa

Asimismo, a lo largo del año se han desarrollado acciones de sensibilización y comunicación, apoyadas por el vídeo divulgativo del proyecto, que han contribuido a acercar Dehesa Circular ODS a la ciudadanía y a reforzar la participación comunitaria en torno a la sostenibilidad, la innovación y la corresponsabilidad en el cuidado de la dehesa. Los resultados más tangibles en términos de impacto económico, ambiental y social se desarrollarán en las próximas fases del proyecto.