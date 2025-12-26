Los Reyes Magos instalan su ‘palacio’ en el Coliseo de Almedinilla

La magia de la Navidad ha transformado un año más el Coliseo de Almedinilla en el palacio de los Reyes Magos, una experiencia teatral e interactiva en la que, tras superar distintos retos y acertijos, los visitantes acceden al trono de sus majestades de Oriente.

La recreación del mágico recinto, planificada durante todo un año y cuyo montaje se iniciaba en el mes de octubre, cuenta con decoraciones temáticas y cuidadas ambientaciones para ofrecer una auténtica aventura en la que se unen la tradición y la fantasía.

Con los nervios propios de todo estreno que se precie, el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Almedinilla, Francisco Vicente Jurado, mostraba a Diario CÓRDOBA su satisfacción por el trabajo realizado, «en el que han tomado parte de cuarenta a sesenta voluntarios y todo el equipo de gobierno, que han hecho posible que esta original propuesta turística sea una realidad».

Un evento que supone una importante inyección económica, como así reconocía el edil, «ya que el año pasado fueron 1.900 las personas que asistieron a la actividad, que se complementa con la visita a los yacimientos arqueológicos, lo que repercute directamente en los establecimientos de hostelería y restauración de la localidad».

Apertura de la puerta mágica que da acceso al palacio de Sus Majestades de Oriente, ayer, en Almedinilla. / R.C.C.

En cuanto a la actividad propiamente dicha, tras la recepción a los pajes y a las mensajeras reales, el visitante accede a una zona con los buzones para depositar las cartas dirigidas a sus majestades de Oriente, que da paso a una serie de estancias para cada una de las mensajeras reales, donde los más pequeños tienen que adivinar un acertijo con el que consiguen una llave. Una vez completadas las tres llaves, en la «mágica fundición» se obtiene la llave maestra con la que se abre la puerta que da paso al palacio, al auténtico, de los Reyes Magos, cuyos tronos se han instalado junto a un original estanque y las carrozas con las que recorrerán la localidad en la noche del próximo 5 de enero.

El itinerario continúa con el paso por el comedor real, la cafetería, parada obligada donde se sirven unos exquisitos churros con chocolate con los que reponer fuerzas y mitigar el frío, completándose el recorrido con un cuentacuentos y un guiñol.

Aproximadamente media hora dura el itinerario, en el que se ha cuidado hasta el más mínimo detalle para convertir el multifuncional Coliseo en un mágico recinto que cautiva a grandes y pequeños.

El palacio de los Reyes Magos de Almedinilla estará abierto los días 27 y 28 de diciembre, y del 2 al 4 de enero, de 16.30 a 19.30 horas.