El POTA plantea proteger terrenos agroforestales en Sierra Morena

El nuevo Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA), actualmente en fase de revisión, contempla la introducción de una nueva figura de protección ambiental que, en el caso de Córdoba, afectará a gran parte del territorio de las comarcas de Los Pedroches y el Guadiato.

Se trata de lo que en el documento se denomina Paisajes de Interés para la Conectividad Ecológica (PIC), una categoría que pretende servir con una especie de corredores verdes que conecten parajes de alto valor ecológico que ya están protegidos mediante otros métodos.

Estos PIC, según la documentación oficial, suman «a la infraestructura verde regional una serie de piezas que cuentan igualmente con elevados valores ambientales y que destacan por su interés para la conservación de la biodiversidad y para la comunicación e interconexión funcional y estructural entre las áreas protegidas que constituyen el núcleo de la infraestructura verde».

Al Norte de Sierra Morena

En la provincia de Córdoba, estos nuevos PIC están situados en su mayor parte justo al norte de Sierra Morena, con algunos parajes aislados también en la Subbética o en los límites provinciales con Extremadura y Castilla-La Mancha. Sirven para completar el mapa de espacios protegidos con los añadidos de Sierra Morena y su piedemonte septentrional, lo que daría lugar a un enorme corredor verde por toda la espina dorsal de Andalucía, desde Huelva hasta Jaén y la frontera con Murcia.

El POTA se afana en dejar claro que «estos Paisajes de Interés para la Conectividad Ecológica (PIC) no son una categoría añadida de protección; se trata en muchos casos de terrenos agrosilvopastoriles en áreas montañosas y de piedemonte, de corredores intramontañosos con mosaico agroforestal o de exponentes destacados por su biodiversidad y geodiversidad en la Andalucía mediterránea semiárida».

Por otro lado, «sus valores de agrobiodiversidad y paisaje, y su emplazamiento con relativa frecuencia en el entorno territorial y socioeconómico de espacios protegidos, o en contacto con Portugal y otras comunidades autónomas, demandan un cuidado especial en la gestión de los usos del suelo y en la salvaguarda de las estructuras y patrones de paisaje que confieren a estas áreas su alto interés ecológico».

Impedir la desaparición de hábitats

En resumen, estos PIC conllevarán un especial cuidado en la gestión del suelo para impedir la desaparición de determinados hábitats. Los PIC, según el POTA, requieren una gestión sostenible de los usos del suelo, en particular de los patrones forestales y agrosilvopastoriles en mosaico, y un especial cuidado en la implantación de usos e infraestructuras que puedan suponer una pérdida o fragmentación de los hábitats que sustentan estos paisajes en mosaico de tal alto interés ecológico, o alterar las estructuras lineales del paisaje esenciales para la conectividad biológica y ecológica a distintas escalas».

El Plan de Ordenación del Territorio señala también algunas directrices que deberían establecerse para la protección de estos territorios. Por ejemplo, indica qué actividades económicas se consideran compatibles con la función ecológica de los espacios: la agricultura y ganadería extensiva, la explotación forestal con prácticas sostenibles y el turismo rural respetuoso con el medio ambiente. A su vez, considera imprescindible conservar los patrones del paisaje en mosaico, en los que se alternan distintos cultivos, bosques, pastos o territorios, generando un entorno heterogéneo que facilitar luchar contra los incendios forestales.